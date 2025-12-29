ارائه بیش از ۸۰ هزار درمان روانی به شهرک نشینان شمال اراضی اشغالی پردا از بحران روانی در این رژیم برداشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم تروریستی اسرائیل فاش کرد که از زمان آغاز جنگ‌افروزی‌ها این رژیم تروریستی در ۸ اکتبر ۲۰۲۳، بیش از ۸۰ هزار مورد درمان روان‌شناختی و ۵۰ هزار ساعت مشاوره درمانی به صهیونیست‌های ساکن در شمال (شمال فلسطین اشغالی) ارائه شده است.

در همین راستا، روزنامه صهیونیستی «معاریو» نیز در ماه جاری از افزایش ده‌ها درصدی درخواست‌های حمایت روانی در میان سربازان ارتش رژیم تروریستی اسرائیل خبر داد. این روزنامه توضیح داد که این افزایش در بحبوحه آنچه «جنگ میان جنگ‌ها» نامیده می‌شود و تحت تاثیر پیامد‌های روانی انباشته‌شده از حوادث ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و جنگ‌های پس از آن رخ داده است.

شایان ذکر است که طبق گزارش‌های منتشر شده در دسامبر ۲۰۲۵، بخش توانبخشی وزارت جنگ رژیم تروریستی اسرائیل اعلام کرد که از آغاز جنگ تاکنون، بیش از ۱۲ هزار سرباز جدید به جمع معلولان ارتش اضافه شده‌اند. نکته کلیدی اینجاست که حدود ۴۳ درصد از این افراد (بیش از ۵ هزار نفر) با «اختلالات روانی» و تروماهای پس از فاجعه (PTSD) دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

از سویی دیگر فروپاشی زندگی خانوادگی، از دست دادن شغل و کابوس‌های شبانه باعث شده که نرخ تمرد یا درخواست برای معافیت پزشکی به دلایل روانی در ماه‌های نوامبر و دسامبر افزایش یابد.

