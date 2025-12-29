مدیرکل سلامت شهرداری تهران گفت: از برگزاری مراسم افتتاحیه ششمین دوره رقابت‌های «نشاط سالمندی» و همچنین روشن شدن مشعل این رقابت ها خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید صاحب مدیرکل سلامت شهرداری تهران روز دوشنبه در مراسم افتتاحیه ششمین دوره مسابقات ویژه سالمندان شهر تهران گفت: سال گذشته این مسابقات با حضور ۷۰ هزار ورزشکار سالمند برگزار شد اما امسال بنا داریم این مسابقات را با حضور ۱۳۰ هزار ورزشکار سالمند برگزار کنیم.

وی افزود: این مسابقات در یک بازه زمانی چند ماهه، از دی‌ماه ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵، ابتدا در سطح محلات، سپس در مناطق ۲۲ گانه و در نهایت در سطح شهر تهران برگزار می‌شود.

مدیرکل سلامت شهرداری تهران با بیان اینکه ویژگی بارز این دوره از مسابقات توجه ویژه به ایمنی و تناسب بازی‌ها با شرایط جسمی سالمندان است گفت: این بازی‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌ که بدون ایجاد فشار جسمی خطرناک، ذهن سالمند را به چالش کشیده و مهارت‌های شناختی و حل مسئله را در آن‌ها تقویت کنند.

وی همچنین بر جنبه «اجتماعی و گروهی» این رویداد تأکید کرد و گفت: یکی از اهداف اصلی ما، خارج کردن سالمندان از کنج انزوا و بازگرداندن آن‌ها به بطن جامعه است به همین منظور، تیم‌سازی در محلات با شرط سنی مجموع ۳۶۰ سال برای هر تیم و الزام به حضور همزمان آقایان و بانوان انجام شده تا روحیه همکاری، تعامل بین‌فردی و نشاط گروهی در میان پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌های شهر تقویت شود.

صاحب با اشاره به تغییرات شتابان هرم سنی جمعیت کشور، اظهار داشت: ما با پدیده‌ای مواجه هستیم که در آن جمعیت سالمندان ایران با سرعتی چشمگیر در حال افزایش است طبق گزارش‌های رسمی، پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۲۰ بیش از ۲۰ درصد جمعیت کشور را افراد بالای ۶۰ سال تشکیل دهند این دگرگونی جمعیتی تنها یک عدد آماری نیست، بلکه زنگ هشداری برای نهادهای متولی سلامت اجتماعی است تا برای پیشگیری از انزوای سالمندان و کاهش هزینه‌های درمان، برنامه‌ریزی دقیق و علمی داشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه سالمندی نباید مترادف با ناتوانی و گوشه‌گیری باشد، افزود: امروزه بسیاری از سالمندان شهر ما با چالش‌هایی نظیر کاهش تعادل، ضعف حافظه، افت هماهنگی عصب و عضله و از همه مهم‌تر، تنهایی و کم‌تحرکی دست‌وپنجه نرم می‌کنند پاسخ ما به این چالش‌ها، طراحی رویدادی است که در آن “بازی” به عنوان ابزاری برای درمان و پیشگیری به کار گرفته می‌شود.

برچسب ها: سالمندان ، شهرداری تهران
خبرهای مرتبط
برگزاری جشن ازدواج ۱۱۴ زوج دارای معلولیت در برج میلاد
برگزاری جشن ازدواج ۲۰۰ دانشجو
افتتاحیه رویداد برنده شو در ورزشگاه شیرودی برگزار شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خبر مصوبه سران قوا برای ابقاء رئیس کل بانک مرکزی تکذیب شد
فرار زن ایرانی به افغانستان پس از یک جنایت
تعقیب و گریز ویژه پلیس سارق لوازم و محتویات خودرو را روانه زندان کرد
۴ فوتی و ۹ مفقودی در برف و کولاک و سیلاب شبانه‌روز گذشته
وضعیت ترافیک در پایتخت
تمهیدات ترافیکی ویژه حماسه ملی ۹ دی
تأکید رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا بر نقش تعیین‌کننده نیرو‌های انتظامی در حفظ امنیت و اقتدار کشور
دستگیری باند سرقت مسلحانه محموله برنج ۷۰۰ میلیونی
وزیر کار: تحقق عدالت مزدی با پیمان‌های جمعی شکل می‌گیرد
دستورات رئیس قوه قضاییه پیرامون برخورد با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
آخرین اخبار
مشعل ششمین دوره رقابت‌های نشاط سالمندی در ورزشگاه شیرودی تهران روشن شد
انسداد مقطعی چند محور کشور به‌دنبال بارش‌های گسترده/ بی‌توجهی به هشدار‌های جوی جان مسافران را گرفت
شناسایی و دستگیری سارق لوازم و محتویات خودرو
کاشت بیش از ۳۳ هزار نهال به نام امام علی (ع) در بوستان سرخه‌حصار
۹ دی جلوه ماندگار هوشیاری ملت بزرگ ایران اسلامی است
تعقیب و گریز ویژه پلیس سارق لوازم و محتویات خودرو را روانه زندان کرد
تأکید رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا بر نقش تعیین‌کننده نیرو‌های انتظامی در حفظ امنیت و اقتدار کشور
در حوزه‌های مرتبط با ارز و نهاده‌ها سوءمدیریت‌هایی مشاهده شده است
دستگیری باند سرقت مسلحانه محموله برنج ۷۰۰ میلیونی
نقص‌های فنی خودرو در فصل سرد، عامل پنهان بسیاری از تصادفات
دستورات رئیس قوه قضاییه پیرامون برخورد با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
انهدام باند کلاهبرداری ۳۰۰ میلیاردی پیش‌فروش خودرو/ متهم اصلی در زاهدان دستگیر شد
انجمن متعلق به همه خانواده‌های دارای فرزند اوتیسم است
۴ فوتی و ۹ مفقودی در برف و کولاک و سیلاب شبانه‌روز گذشته
تأکید رئیس سازمان حج و زیارت بر برنامه‌ریزی جامع برای حج، عمره و عتبات
امکان استفاده تاکسی‌های برقی تهران از ایستگاه‌های شارژ اتوبوسرانی فراهم شد
کاهش ۴۸ درصدی نرخ ازدواج در کشور/ اجرای طرح «کارت امید مادر» از ابتدای سال ۱۴۰۵
حمایت سازمان بهزیستی از ۱۲۶۷۳ کودک خیابانی
تأکید دادستان تهران بر رسیدگی فوری به پرونده‌های معوق و ایفای تعهدات ارزی
فرار زن ایرانی به افغانستان پس از یک جنایت
نظارت‌ سختگیرانه‌ برای ساخت پروژه مسکونی فراجا/ ۲۳۰۰ واحد خانه سازمانی در غرب تهران ساخته می‌شود
جزئیات احکام و اسامی محکومان پرونده‌های بیش از ۲۸۱ میلیون لیتر سوخت قاچاق منتشر شد
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست‌: حق‌آبه تالاب بندعلیخان ورامین باید احیا شود
خودرو‌های مردود شده در سامانه سیمفا چند روز فرصت برای رفع عیوب و دریافت گواهی معاینه فنی دارند؟
جذب ۸۰۰ نیرو و حمایت جدی از محیط‌بانان در دستور کار سازمان محیط زیست
تهران سهمی از اتوبوس‌های دولتی در آبان‌ماه نداشته است
وزیر کار: تحقق عدالت مزدی با پیمان‌های جمعی شکل می‌گیرد
تمهیدات ترافیکی ویژه حماسه ملی ۹ دی
وضعیت ترافیک در پایتخت
آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور اعلام شد