باشگاه خبرنگاران؛ مجید غلامی بهنمیری - لیگ کشتی آزاد نونهالان مازندران با استقبال فوق العادهای مواجه شده و در ماهها و روزهای باقیمانده سال ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.
آیین قرعه کشی و گروه بندی با حضور غلام نوری زاده دبیر هیات کشتی استان، حسین نبیلی مسئول کمیته لیگ هیات مازندران، مسعود واحدی مسئول کمیته نونهالان هیات استان و نمایندگان تیمها برگزار شد که تیمها در دو منطقه شرق و غرب و گروههای چهار گانه قرار گرفتند.
بدین ترتیب گروه بندی لیگ کشتی آزاد نونهالان مازندران بدین ترتیب خواهد بود.
منطقه غرب:
گروه A
آکادمی فرهاد اسماعیل نژاد نوشهر، شهدای وسطی کلای آمل، هیات کشتی فریدونکنار و هیات کشتی عباس آباد
گروه B
افراسیاب کلای ناتل کنار نور، هیات کشتی تنکابن، هیات کشتی چالوس و شهید اولاد اعظمی قادیکلای قائمشهر
گروه C
آریچ اسپرت نوشهر، آکادمی کلیج تنکابن، هیات کشتی چمستان و هیات کشتی بهنمیر
گروه D
قهرمانان نور، شهید منصور بحری آمل، هیات کشتی لاهیجان و مقاومت رامسر
منطقه شرق:
گروه A
شیرخدا آمل، آکادمی عزتی قائمشهر، آکادمی علیجانی نکا و قهرمانان گیلخواران
گروه B
املاک پرشین اصغرزاده آمل، آکادمی جواد داداشی ساری، هیات کشتی گتاب و هیات کشتی بابل
گروه C
پوریای ولی آمل، کانون آموزش وپرورش ساری، هیات کشتی ارطه و هیات کشتی بهشهر
گروه D
هیات کشتی قائمشهر، پاس ساری، سوادکوه بزرگ و شهید شاکری جویبار
برنامه هفته نخست لیگ کشتی آزاد نونهالان مازندران متعاقبا اعلام میشود.