مسابقات سال ۱۴۰۴ لیگ کشتی آزاد نونهالان استان مازندران با حضور ۳۲ تیم برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران؛ مجید غلامی بهنمیری - لیگ کشتی آزاد نونهالان مازندران با استقبال فوق العاده‌ای مواجه شده و در ماه‌ها و روز‌های باقیمانده سال ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.

آیین قرعه کشی و گروه بندی با حضور غلام نوری زاده دبیر هیات کشتی استان، حسین نبیلی مسئول کمیته لیگ هیات مازندران، مسعود واحدی مسئول کمیته نونهالان هیات استان و نمایندگان تیم‌ها برگزار شد که تیم‌ها در دو منطقه شرق و غرب و گروه‌های چهار گانه قرار گرفتند.

بدین ترتیب گروه بندی لیگ کشتی آزاد نونهالان مازندران بدین ترتیب خواهد بود.

منطقه غرب:

گروه A

آکادمی فرهاد اسماعیل نژاد نوشهر، شهدای وسطی کلای آمل، هیات کشتی فریدونکنار و هیات کشتی عباس آباد

گروه B

افراسیاب کلای ناتل کنار نور، هیات کشتی تنکابن، هیات کشتی چالوس و شهید اولاد اعظمی قادیکلای قائمشهر

گروه C

آریچ اسپرت نوشهر، آکادمی کلیج تنکابن، هیات کشتی چمستان و هیات کشتی بهنمیر

گروه D

قهرمانان نور، شهید منصور بحری آمل، هیات کشتی لاهیجان و مقاومت رامسر

منطقه شرق:

گروه A

شیرخدا آمل، آکادمی عزتی قائمشهر، آکادمی علیجانی نکا و قهرمانان گیلخواران

گروه B

املاک پرشین اصغرزاده آمل، آکادمی جواد داداشی ساری، هیات کشتی گتاب و هیات کشتی بابل

گروه C

پوریای ولی آمل، کانون آموزش وپرورش ساری، هیات کشتی ارطه و هیات کشتی بهشهر

گروه D

هیات کشتی قائمشهر، پاس ساری، سوادکوه بزرگ و شهید شاکری جویبار

برنامه هفته نخست لیگ کشتی آزاد نونهالان مازندران متعاقبا اعلام می‌شود.

