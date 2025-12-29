معاون حج و عمره سازمان حج از شروع دریافت رقم طلب که مقدمه صدور روادید برای حج پیش رو است، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اکبر رضایی درنشست امروز شورای برنامه‌ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب سرپرست حجاج ایرانی تشکیل شد، افزود: نسبت به سال گذشته قمری حدود یک ماه در زمان بندی برنامه‌ها بر اساس تعجیل کشور میزبان جلوتر هستیم.

وی اضافه کرد: انتظار می‌رود آموزش زائران نیز با هماهنگی معاونت فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری از اواخر این ماه آغاز شود.

درادامه این جلسه، مدیرعامل موسسه عمره سعادت شرایط عملیات عمره کنونی را خوب توصیف و آخرین اعزام کاروان عمره را دهم فروردین ۱۴۰۵ اعلام کرد.

نصراله فرهمند با اشاره به اینکه زائران ایرانی همانند زائران دیگر کشور‌ها خدمات درمانی را از درمانگاه‌های کشور میزبان دریافت می‌کنند، افزود: علی رغم پیگیری‌های مستمر، در این شهر برای ارائه خدمات درمانی توسط مرکز پزشکی حج و زیارت مجوزی صادر نشده است.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت هم از دست اندرکاران مربوطه خواست با طرف سعودی نسبت به شیوه جدید مکاتبه نمایند و خواسته شود نارضایتی زائران در مدینه از نحوه ارائه خدمات درمانی توسط آن کشور را برطرف کنند.

رئیس سازمان حج و زیارت هم با توجه به افزایش تعداد زائران کشور‌های مختلف در ماه‌های رجب، شعبان و رمضان تاکید کرد که تلاش و پیگیری جهت رفاه زائر در دریافت خدمات مطلوب پزشکی انجام شود.

مدیرعامل موسسه عمره سعادت همچنین از آغاز برنامه ریزی‌ها برای اعزام ایرانیان خارج از کشور به سفر عمره خبر داد و گفت: در مرحله نخست این امر برای ایرانیان مقیم در برخی کشور‌های حاشیه خلیج فارس طراحی و اجرا می‌شود.

در ادامه این جلسه، رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت، به بیش از ۵۷۳۰۰ ویزیت از آغاز عملیات عمره تاکنون در کشور میزبان اشاره کرد و گفت: در این مدت ۱۱۰ بیمار برای مداوا در بیمارستان‌های سعودی بستری شدند.

سید علی مرعشی تعداد زائران ایرانی فوت شده در مکه و مدینه را ۷ و ۵ نفر عنوان کرد و گفت: تاکنون ۸۳۳۷ نفر از زائران حج پیش رو نیز معاینه شده‌اند و تاریخ پایان معاینات هم عید مبعث خواهد بود.

در این جلسه، معاون عتبات عالیات سازمان حج نیز با اشاره به افزایش نزدیک به ۴۰ درصدی اعزام‌ها به عراق در آذرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، از همکاری نکردن برخی شرکت‌های هواپیمایی برای تامین پرواز‌های عتبات گله کرد.

مرتضی آقایی با اشاره به استقبال زائران از سفر هوایی افزود: پیش بینی می‌شود که آمار اعزام زائران در دی ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل هم حدود ۲۰ درصد افزایش یابد. همچنین انتظار می‌رود با وجودی که بدلیل جنگ ۱۲ روزه عملیات اعزام کاروان‌های زیارتی به عراق سه ماه متوقف شده بود آمار اعزام زائران نسبت به سال گذشته افزایش یابد.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و رئیس سازمان حج و زیات نیز برلزوم تشکیل هرچه سریعتر شورای راهبری عتبات برای حل و فصل مسایل این حوزه تاکید و تصریح کردند که این شورا می‌تواند در برنامه ریزی ها، پیشبرد اهداف و ارتقای کیفیت خدمات که حق زائر است، نقش موثری ایفا کند.

در پایان این جلسه حسین اسماعیلی، مدیر دفتر نظارت و بازرسی بعثه مقام معظم رهبری گزارش مشروحی از آسیب شناسی عملیات حج ۱۴۰۴ ارائه داد و به سیاست‌ها و رویکرد‌ها در خصوص عملیات حج قبل و ارزیابی‌های انجام شده در حوزه‌های ستادی و مدیریتی، حمل و نقل، تغذیه و تدارکات، اسکان و بهداشت درمان اشاره کرد.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت هم تصریح کرد که نقاط قابل بهبود و نقاط قوت برای مسئولان ذی ربط ارسال شود تا آنچه حق زائر است مدنظر قرار گرفته و برای حج پیش رو اصلاح شود.

رشیدیان هم گفت: کارگزاران باید در خصوص نحوه مواجهه با مشکلات و رفع آنها توجیه شوند و ضمن انجام وظایف و تکالیفی که برعهده دارند پاسخگوی درخواست‌های زائران باشند. حفظ عزت، کرامت، سلامت وامنیت حجاج در اولویت است و زائر باید نسبت به حقوق خود و آنچه که در کشور میزبان با آن مواجه خواهد شد، توجیه شود.

