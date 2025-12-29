رودخانه بهتیش بشاگرد بر اثر بارندگی امروز طغیان کرد.

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u060c \u0634\u0647\u0631\u0648\u0646\u062f \u0628\u0634\u0627\u06af\u0631\u062f\u06cc \u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631 \u0632\u06cc\u0631 \u0627\u0632 \u0637\u063a\u06cc\u0627\u0646 \u0631\u0648\u062f\u062e\u0627\u0646\u0647 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc \u0628\u0647\u062a\u06cc\u0634 \u0628\u0634\u0627\u06af\u0631\u062f \u0627\u0631\u0633\u0627\u0644 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\n\u00a0