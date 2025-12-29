باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
بازتاب پرتاب ماهواره‌های ایرانی در رسانه‌های جهان + فیلم

پرتاب موفقیت آمیز سه ماهواره ایرانی از پایگاه فضایی وستوچنی روسیه بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های مختلف جهان داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - محور گزارش‌های رسانه‌ای جهان درباره پرتاب موفقیت‌آمیز سه ماهواره ایرانی و بازتاب پیشرفت چشمگیر صنعت فضایی کشور همزمان با تداوم تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه این حوزه است.

 

بازتاب پرتاب ماهواره‌های ایرانی در رسانه‌های جهان + فیلم
چند ماهواره سنجشی در فضا نیاز داریم؟ + فیلم

بازتاب پرتاب ماهواره‌های ایرانی در رسانه‌های جهان + فیلم
ایران جزو ۱۰ کشور برتر دنیا در فناوری پرتاب ماهواره + فیلم

بازتاب پرتاب ماهواره‌های ایرانی در رسانه‌های جهان + فیلم
واکنش تند رسانه‌های وابسته به موساد به پرتاب ماهواره ایرانی + فیلم

فیلمی از لحظه امان‌نامه گرفتن «عیدوک» از حاج قاسم
۲۶۹۵

فیلمی از لحظه امان‌نامه گرفتن «عیدوک» از حاج قاسم
۰۹ . دی . ۱۴۰۴

۰۹ . دی . ۱۴۰۴
تقلای شبکه اسرائیلی اینترنشنال برای مهندسی اعتراضات و زمینه‌سازی حمله نظامی به ایران! + فیلم
۹۲۸

تقلای شبکه اسرائیلی اینترنشنال برای مهندسی اعتراضات و زمینه‌سازی حمله نظامی به ایران! + فیلم
۰۹ . دی . ۱۴۰۴

۰۹ . دی . ۱۴۰۴
عواملی که باعث ایجاد جوش می‌شود + فیلم
۵۴۸

عواملی که باعث ایجاد جوش می‌شود + فیلم
۰۹ . دی . ۱۴۰۴

۰۹ . دی . ۱۴۰۴
سیراف در مسیر ثبت جهانی + فیلم
۵۰۱

سیراف در مسیر ثبت جهانی + فیلم
۰۹ . دی . ۱۴۰۴

۰۹ . دی . ۱۴۰۴
شناسایی نقاط امن منزل برای در امان ماندن از زلزله + فیلم
۴۴۱

شناسایی نقاط امن منزل برای در امان ماندن از زلزله + فیلم
۰۹ . دی . ۱۴۰۴

۰۹ . دی . ۱۴۰۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۷ ۰۹ دی ۱۴۰۴
ناشناس
سرفراز باشی ایران من
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۵۲ ۰۹ دی ۱۴۰۴
ناشناس
بر مدار افتخار
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
پسربختیاری
۰۲:۵۹ ۰۹ دی ۱۴۰۴
لطفا گرونی هارو هم پرتاپ کنید
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۸ ۰۹ دی ۱۴۰۴
ناشناس
فعلا به داد مردم برسید که گند زدید زندگیمان زیر بار فشار اقتصادی له شدیم
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۳ ۰۸ دی ۱۴۰۴
ناشناس
ماهواره های نظامی و شناسایی برای ایران بسیار ضروری است
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۱ ۰۸ دی ۱۴۰۴
ناشناس
الان ضروری ترین چیز شناسایی اهداف نظامی و حساس رژیم صهیونیستی است که به محض شروع جنگ با دقت مورد اصابت قرار بگیرند
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۷ ۰۸ دی ۱۴۰۴
ناشناس
مراقب دروغ ها و تهدبد و تمجید دسمن باشید
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۶ ۰۸ دی ۱۴۰۴
ناشناس
دم دانشمندان ایرانمان گرم گرم ممنونیم ه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۴ ۰۸ دی ۱۴۰۴
ناشناس
خداروشکر
ماشاءالله به ایران و ایرانی
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۴ ۰۸ دی ۱۴۰۴
ناشناس
گرونی دلار
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۴ ۰۸ دی ۱۴۰۴
ناشناس
زنده باددانشمندان کشورم.
مرده بادکسانیکه وراجی و حرف بیربط و یاوه گویی میکنند.
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۱ ۰۸ دی ۱۴۰۴
ناشناس
دم دانشمندانی که ناامید نمیشن گرم
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۱ ۰۸ دی ۱۴۰۴
ناشناس
سربلند و پاینده باشی ایران عزیز من در سایه نظام مقدس جمهوری اسلامی
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۱ ۰۸ دی ۱۴۰۴
ناشناس
چرا باز سرعت اینترنت کند کردید مجیدیه تهران که کسی اعتراض نکرد
ای بابا
ای بابا
۴
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
تا
۱۸:۱۵ ۰۸ دی ۱۴۰۴
تا
برای خیلی ها تو ایران اصلا مهم نبود اینقدر مردم گرفتاری دارن که این چیزها مهم نیست
۵
۲
پاسخ دادن
۱۲