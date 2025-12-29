مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی استان کردستان گفت:در سال زراعی ‏جاری،حدود ۳۰هزار تن بذر گندم اصلاح شده در بین ‏کشاورزان استان توزیع شده است. ‏

باشگاه خبرنگاران جوان؛  فاطمه محمدی- فرزاد مرادی گفت:در سال زراعی جاری، در مجموع ۷۳۳ هزار هکتار از ‏اراضی این استان به کشت انواع محصولات زراعی پاییزه اختصاص یافته است. ‏

وی افزود:از این میزان، ۶۸۶ هزار هکتار به صورت دیم و حدود ۴۷ هزار ‏هکتار به صورت آبی کشت خواهد شد. ‏

مرادی بیان کرد:امسال در راستای حمایت از کشاورزان و افزایش تولید، حدود ‏‏۴۵ هزار تن بذر برای کشت پاییزه تولید و خریداری شده است. ‏

‏ مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی استان کردستان، بیان کرد:‏ در مجموع ‏حدود ۳۰ هزار تن بذر گندم اصلاح شده در کلیه طبقات بذری بین کشاورزان ‏توزیع شده است که از این مقدار، ۲۴ هزار تن برای کشت دیم و ۶ هزار تن برای ‏کشت آبی در نظر گرفته شده است. ‏

مرادی هدف از این اقدامات را افزایش بهره‌وری و تولید محصولات کشاورزی ‏پاییزه در استان کردستان عنوان کردوگفت: استفاده از بذر‌های اصلاح شده به ‏طور مستقیم بر افزایش مقاومت محصولات به شرایط محیطی و افزایش عملکرد ‏نهایی تأثیر می‌گذارد‎. ‎

برچسب ها: گندم آبی و گندم دیم ، کشت گندم ، کردستان
خبرهای مرتبط
کشت پاییزه گندم در شهرستان قروه
منشأ تأمین آرد خبازی‌های آزادپز باید مشخص شود
کاهش تولید و خرید تضمینی گندم در کردستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
توزیع ۳۰ هزار تن بذر گندم اصلاح شده در کردستان
مرزبان بانه جانش را فدای امنیت کرد
تمامی محورهای اصلی استان باز است
شکستگی ۶۰ تیر برق به علت بارش سنگین برف در سقز
افزایش ۲۱ درصدی واردات و توزیع کود شیمیایی در کردستان/ تمامی ‏کشاورزان سهمیه خود را دریافت کردند
انجام مأموریت ۳ ساعته اورژانس ۱۱۵ کردستان برای انتقال ایمن مادر باردار در شرایط برفی
کمک‌های مردمی، ظرفیتی ارزشمند برای تحقق توسعه عدالت آموزشی است
استفاده چندمنظوره از زیرساخت‌های ارتباطی، الزام توسعه شهری در کردستان
آخرین اخبار
افزایش ۲۱ درصدی واردات و توزیع کود شیمیایی در کردستان/ تمامی ‏کشاورزان سهمیه خود را دریافت کردند
مرزبان بانه جانش را فدای امنیت کرد
توزیع ۳۰ هزار تن بذر گندم اصلاح شده در کردستان
کمک‌های مردمی، ظرفیتی ارزشمند برای تحقق توسعه عدالت آموزشی است
شکستگی ۶۰ تیر برق به علت بارش سنگین برف در سقز
تمامی محورهای اصلی استان باز است
استفاده چندمنظوره از زیرساخت‌های ارتباطی، الزام توسعه شهری در کردستان
انجام مأموریت ۳ ساعته اورژانس ۱۱۵ کردستان برای انتقال ایمن مادر باردار در شرایط برفی