مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی استان کردستان گفت:در سال زراعی ‏جاری،حدود ۳۰هزار تن بذر گندم اصلاح شده در بین ‏کشاورزان استان توزیع شده است. ‏

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه محمدی- فرزاد مرادی گفت:در سال زراعی جاری، در مجموع ۷۳۳ هزار هکتار از ‏اراضی این استان به کشت انواع محصولات زراعی پاییزه اختصاص یافته است. ‏

وی افزود:از این میزان، ۶۸۶ هزار هکتار به صورت دیم و حدود ۴۷ هزار ‏هکتار به صورت آبی کشت خواهد شد. ‏

مرادی بیان کرد:امسال در راستای حمایت از کشاورزان و افزایش تولید، حدود ‏‏۴۵ هزار تن بذر برای کشت پاییزه تولید و خریداری شده است. ‏

‏ مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی استان کردستان، بیان کرد:‏ در مجموع ‏حدود ۳۰ هزار تن بذر گندم اصلاح شده در کلیه طبقات بذری بین کشاورزان ‏توزیع شده است که از این مقدار، ۲۴ هزار تن برای کشت دیم و ۶ هزار تن برای ‏کشت آبی در نظر گرفته شده است. ‏

مرادی هدف از این اقدامات را افزایش بهره‌وری و تولید محصولات کشاورزی ‏پاییزه در استان کردستان عنوان کردوگفت: استفاده از بذر‌های اصلاح شده به ‏طور مستقیم بر افزایش مقاومت محصولات به شرایط محیطی و افزایش عملکرد ‏نهایی تأثیر می‌گذارد‎. ‎