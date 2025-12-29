مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی استان کردستان گفت:در سال زراعی ‏جاری،حدود ۳۰هزار تن بذر گندم اصلاح شده در بین ‏کشاورزان استان توزیع شده است. ‏

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه محمدی- فرزاد مرادی گفت:در سال زراعی جاری، در مجموع ۷۳۳ هزار هکتار از اراضی این استان به کشت انواع محصولات زراعی پاییزه اختصاص یافته است.
وی افزود:از این میزان، ۶۸۶ هزار هکتار به صورت دیم و حدود ۴۷ هزار هکتار به صورت آبی کشت خواهد شد.
مرادی بیان کرد:امسال در راستای حمایت از کشاورزان و افزایش تولید، حدود ۴۵ هزار تن بذر برای کشت پاییزه تولید و خریداری شده است.
مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی استان کردستان، بیان کرد: در مجموع حدود ۳۰ هزار تن بذر گندم اصلاح شده در کلیه طبقات بذری بین کشاورزان توزیع شده است که از این مقدار، ۲۴ هزار تن برای کشت دیم و ۶ هزار تن برای کشت آبی در نظر گرفته شده است.
مرادی هدف از این اقدامات را افزایش بهرهوری و تولید محصولات کشاورزی پاییزه در استان کردستان عنوان کردوگفت: استفاده از بذرهای اصلاح شده به طور مستقیم بر افزایش مقاومت محصولات به شرایط محیطی و افزایش عملکرد نهایی تأثیر میگذارد.