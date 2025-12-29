باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - «کائوپو روزین»، رئیس سرویس اطلاعات خارجی استونی احتمال حمله روسیه به کشورهای عضو ناتو در مقطع کنونی را بعید دانست و تاکید کرد که مسکو به شدت مراقب است تا از هرگونه رویارویی مستقیم با این پیمان اجتناب کند.
روزین در مصاحبه با سازمان صدا و سیمای دولتی استونی (ERR) گفت: «آنچه تا کنون مشخص شده، این است که روسیه به ناتو احترام میگذارد و تلاش میکند از هرگونه درگیری علنی با آن دوری کند.» او همچنین اشاره کرد که تالین (پایتخت استونی) حفظ ثبات امنیتی فعلی را در اولویت برنامههای خود قرار داده است.
در مقابل، روسیه همچنان نگرانی عمیق خود را از افزایش حضور نظامی ناتو در نزدیکی مرزهای غربیاش ابراز میکند؛ کرملین معتقد است تقویت توانمندیهای نظامی این ائتلاف به بهانه «بازدارندگی»، تهدیدی مستقیم علیه منافع روسیه محسوب میشود.
کرملین تاکید کرده است که مسکو تهدیدی برای هیچکس نیست، اما در عین حال، هرگونه تحرکی را که ممکن است منافعش را به خطر بیندازد، نادیده نخواهد گرفت. ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، نیز پیش از این بارها تاکید کرده است که کشورش قصد حمله به کسی را ندارد و سیاستمداران غربی را متهم کرد که از «بزرگنمایی تهدید موهوم روسیه» به عنوان ابزاری برای منحرف کردن افکار عمومی خود از بحرانهای داخلی استفاده میکنند.
منبع: آر تی