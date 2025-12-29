باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - محمود بصل، سخنگوی دفاع مدنی فلسطین در نوار غزه، امروز دوشنبه اعلام کرد که تازیانههای بیرحم سرمای زمستان و طوفانهای پیدرپی، جان ۲۵ شهروند بیگناه را گرفته است که در میان آنها، شش کودک تنها به دلیل سرما و نبود سرپناه، جان خود را از دست دادند.
او در بیانیهای تکاندهنده تاکید کرد که سایر قربانیان بر اثر ریزش آوارهای باقیمانده از جنگ و یا سقوط در گودالها و برکههای عمیقی که بارانهای سیلآسا ایجاد کردهاند، جان باختهاند.
سخنگوی دفاع مدنی عمق فاجعه را با آمارهایی که داد مشخص کرد. او افزود که از آغاز جبهه هوای سرد، ۱۸ ساختمان مسکونی به طور کامل فروریخته و بیش از ۱۱۰ بنای دیگر دچار ریزشهای جزئی، اما خطرناکی شدهاند که هر لحظه بر سر ساکنان پناه گرفته در زیر آنها، آوار میشوند.
در صحنهای که اوج مظلومیت آوارگان را نشان میدهد، بیش از ۹۰ درصد چادرها در برابر تندبادها و بارانهای سیلآسا تاب نیاورده؛ یا با باد تخریب شده اند و یا در گل و لای غرق شدهاند.
هزاران خانواده مظلوم غزه، تنها سرپناه موقت، پوشاک، زیرانداز و پتوهای خود را از دست دادهاند و اکنون در میان آب و گل، با گرسنگی و سرمایی دستوپنجه نرم میکنند که پیش از این هرگز تجربه نشده بود.
محمود بصل با اشاره به اینکه تیمهای امدادی با کمترین امکانات به بیش از ۷۰۰ فراخوان کمک پاسخ دادهاند، تاکید کرد: «دیگر چادرها هیچ حفاظتی در برابر سرما و باران ندارند و به عنوان یک راهکار انسانی، به کلی شکست خوردهاند.»
او در پایان، با صدایی که بازتابدهنده رنج عمیق یک ملت است، خواستار توقف این فاجعه و آغاز فوری بازسازی غزه شد تا سرپناهی امن برای حفظ جان و کرامت انسانی مردم مظلوم فلسطین فراهم گردد.
منبع: اسپوتنیک