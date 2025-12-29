باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - برای برخی از باشگاه‌ها، سال ۲۰۲۵ سالی فراموش‌نشدنی خواهد بود. لیورپول پس از قهرمانی در لیگ برتر، با رکورد منچستر یونایتد در قهرمانی در لیگ برتر انگلیس برابری کرد.صحنه‌های باورنکردنی در ناپل رخ داد، زمانی که اسکات مک‌تامینی، ناپولی را به اولین اسکودتوی خود در ۳۳ سال گذشته رساند. پس از یک دهه سرمایه‌گذاری گسترده، پاری سن ژرمن سرانجام پس از پیروزی قاطع ۵ بر صفر مقابل اینتر میلان در فینال، اولین قهرمانی خود در لیگ قهرمانان اروپا را به دست آورد.

در خارج از اروپا، فلامینگو در نبرد برزیل مقابل پالمیراس در فینال کوپا لیبرتادورس پیروز شد. با این حال، همه باشگاه‌ها از چنین سال خاطره‌انگیزی لذت نبرده‌اند و بسیاری امیدوارند که سال ۲۰۲۶ خاطرات بهتری نسبت به ۲۰۲۵ داشته باشد. چه به دلیل سقوط، شکست در فینال‌ها یا عدم برآورده کردن انتظارات، باشگاه‌های مختلف این سال را با خوشی به یاد نخواهند آورد؛ سایت ترانسفر مارکت در گزارشی کاهش ارزش باشگاه ها در سال ۲۰۲۵ را بررسی کرده است.

شاید تعجب‌آور باشد که رئال سوسیداد با ۱۷۷ میلیون یورو کاهش، ارزش بازار بیشتری نسبت به هر باشگاه دیگری از دست داد. آن ها سال وحشتناکی را پشت سر گذاشته و فصل گذشته در لالیگا در رتبه یازدهم قرار گرفتند و در حال حاضر در رتبه شانزدهم قرار دارند تا یکی از نامزدهای سقوط به شمار بروند.

بایرلورکوزن در رتبه دوم قرار دارد و دلیل آن عمدتاً برای از دست دادن بسیاری از بازیکنان کلیدی در تابستان است که فلوریان ویرتز با ارزش بازار ۱۴۰ میلیون یورو برجسته‌ترین نمونه آن است.

باشگاه‌های لستر سیتی، استون ویلا و منچستریونایتد از دیگر باشگاه‌های مطرح این فهرست هستند که بیشترین کاهش ارزش را در سال ۲۰۲۵ تجربه کرده‌اند.