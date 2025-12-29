معاون سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق گفت: ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور تا بهمن‌ماه به ۵۰۰۰ مگاوات و در سال آینده به ۱۱ هزار مگاوات افزایش می‌یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کیمیا قلی پور- آیین افتتاح نیروگاه خورشیدی «شهرری ۲» امروز ۷ دی‌ماه با حضور محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور، مقامات استانداری تهران، وزارت نیرو، سازمان ساتبا برگزار شد.

در این مراسم، محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، راهبرد دولت برای جبران ناترازی برق کشور و کاهش خاموشی‌هاست و این مسیر با مشارکت بخش خصوصی و حمایت دستگاه‌های اجرایی با جدیت دنبال می‌شود.

او افزود: این نیروگاه خورشیدی با ظرفیت تولید ۶ مگاوات برق، از چند ماه گذشته به شبکه سراسری متصل شده و هم‌اکنون در مدار تولید قرار دارد که گام مهمی در تقویت تأمین برق پایدار محسوب می‌شود.

در این مراسم، علیرضا صادق‌آبادی مدیرعامل گروه انرژی پاسارگاد با اشاره به توان اجرایی این گروه در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی گفت: این نیروگاه از زمان تحویل زمین تا اتصال به شبکه، ظرف دو ماه به بهره‌برداری رسید و در سایر ساختگاه‌ها نیز بسته به مقیاس پروژه، بین ۲ تا ۶ ماه برای ساخت و نصب نیروگاه‌ها زمان‌بندی شده است.

او با بیان اینکه این گروه مسئولیت سرمایه‌گذاری، ساخت و نصب مجموع ۱۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی را بر عهده دارد، افزود: مهم‌ترین چالش پیش‌روی پروژه‌ها، موضوع اتصال نیروگاه‌ها به پست‌ها و خطوط انتقال و برخی معارضات محلی است که در عین رعایت حقوق ذی‌نفعان، نیازمند همراهی و تسهیل‌گری دستگاه‌های اجرایی برای تسریع در بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری‌هاست.

صادق‌آبادی با تأکید بر ضرورت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تصریح کرد: کشور با ناترازی در برق، سوخت و آب و همچنین مسئله انباشت آلایندگی‌ها مواجه است و نیروگاه‌های خورشیدی، بدون مصرف گاز، با حداقل مصرف آب و بدون آلایندگی، نقش مؤثری در کاهش این ناترازی‌ها در تابستان و زمستان دارند.

او در پایان با اشاره به تأمین مالی پروژه‌ها گفت: تمامی نیروگاه‌های خورشیدی این گروه تاکنون بدون استفاده از منابع ارزی کشور ساخته شده‌اند، اما با توجه به برنامه‌های توسعه‌ای در سطح ملی، همراهی در تسهیل فرآیند‌های اداری و تأمین به‌موقع منابع مورد نیاز می‌تواند به شتاب‌بخشی اجرای این طرح‌ها کمک کند.

همچنین حمیدرضا عظیمی معاون سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) گفت: از محل منابع صندوق توسعه ملی، حدود ۲۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی برای همکاری با گروه انرژی پاسارگاد برنامه‌ریزی شده که تاکنون ۳۶ مگاوات آن به بهره‌برداری رسیده و ۶ مگاوات نیز امروز افتتاح شد.

او ابراز امیدواری کرد: با تداوم این همکاری، کل ظرفیت ۲۰۰ مگاوات تا پایان سال وارد مدار شود و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور تا بهمن‌ماه به ۵۰۰۰ مگاوات و در سال آینده به ۱۱ هزار مگاوات افزایش می‌یابد.

 

برچسب ها: تجدید پذیر ، وزارت نیرو
خبرهای مرتبط
مصرف گاز به ۶۵۰ میلیون مترمکعب رسید
کاهش ۲۲ درصدی حجم آب موجود در سد‌ها نسبت به زمان مشابه سال گذشته
هدف طرح ملی سبا تغییر فرهنگ مصرف در کشور و کاهش ۲۰ درصدی مصرف برق است+ فیلم
نصب کنتور‌های هوشمند آب به کجا رسید؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۸ دی ماه ۱۴۰۴
ثبت‌نام جاماندگان سهام عدالت تا ۲۲ دی ادامه دارد
از تکذیب استعفای دوباره فرزین تا بازگشت همتی به بانک مرکزی
علت تاخیر در تحویل شاهین مشخص شد/ تمامی معوقات شاهین تا نیمه اول سال آینده تحویل داده می‌شود+ فیلم
افزایش ۱۰‌ تا ۳۰ درصدی قیمت محصولات لبنی در بازار/قیمت خرید هرکیلو شیرخام به ۳۵ هزارتومان رسید
عرضه سکه‌های ضرب ۱۴۰۴ در حراج مرکز مبادله/ تداوم برگزاری حراج تا پایان سال
هشدار درباره تشدید خشکسالی و کاهش بی‌سابقه ذخایر سد‌ها
جلسه هماهنگی تیم اقتصادی دولت برگزار شد
آخرین جزئیات از واگذاری سایپا اعلام شد/ شرکت دات وان انصراف نداده است+ فیلم
جزئیات مرحله دوم عرضه بنزین سوپر در بورس انرژی
آخرین اخبار
آغاز بهسازی ترمینال ۴ فرودگاه مهرآباد
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از پنجشنبه
بازآفرینی شهری و ساماندهی محدوده‌های در خطر با جدیت دنبال شود
ضرورت عایق بندی مناسب لوله‌های سامانه‌های نوین آبیاری
مصرف گاز به ۶۵۰ میلیون مترمکعب رسید
نوسان جزئی از بازار سهام/ رکورد شکنی ارزش معاملات
جلسه هماهنگی تیم اقتصادی دولت برگزار شد
ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور تا بهمن‌ماه به ۵۰۰۰ مگاوات می‌رسد
افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سایه ۸۰۰ همت معافیت مالیاتی غول‌های اقتصادی
از تکذیب استعفای دوباره فرزین تا بازگشت همتی به بانک مرکزی
سطح کشت گندم به ۶ میلیون هکتار رسید
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۸ دی ماه
بالاترین تولید سالانه اوره گرانول در کشور ثبت شد
تحقق سهم ۳۰ درصدی حمل ریلی با نرخ‌های فعلی سوخت امکان‌پذیر نیست
مقابله با بدمصرفی برق در تمام روز‌های سال ادامه دارد
هشدار درباره تشدید خشکسالی و کاهش بی‌سابقه ذخایر سد‌ها
افزایش ۱۰‌ تا ۳۰ درصدی قیمت محصولات لبنی در بازار/قیمت خرید هرکیلو شیرخام به ۳۵ هزارتومان رسید
ثبت‌نام جاماندگان سهام عدالت تا ۲۲ دی ادامه دارد
عرضه سکه‌های ضرب ۱۴۰۴ در حراج مرکز مبادله/ تداوم برگزاری حراج تا پایان سال
تحویل خودرو‌های ساینا تا دو هفته آینده/ تولید کدام یک محصولات سایپا سال آینده متوقف خواهد شد+ فیلم
کاهش بیش از ۳۶ هزار واحدی شاخص کل بورس
جزئیات مرحله دوم عرضه بنزین سوپر در بورس انرژی
۶ خط تله‌کابین تهران تا صدور گواهی ایمنی تعطیل هستند
تقویت و توسعه همکاری‌های دوجانبه میان شرکت فرودگاه‌ها و نیروی هوایی
آخرین جزئیات از واگذاری سایپا اعلام شد/ شرکت دات وان انصراف نداده است+ فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۸ دی ماه ۱۴۰۴
هدف طرح ملی سبا تغییر فرهنگ مصرف در کشور و کاهش ۲۰ درصدی مصرف برق است+ فیلم
علت تاخیر در تحویل شاهین مشخص شد/ تمامی معوقات شاهین تا نیمه اول سال آینده تحویل داده می‌شود+ فیلم
فروش قسطی یا اعتباری پوشاک خلا نقدینگی در بازار را جبران می‌کند
رکود خرید و انبوه املاک بانک‌ها دو عامل اصلی افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها هستند