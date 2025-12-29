باشگاه خبرنگاران جوان؛کیمیا قلی پور- آیین افتتاح نیروگاه خورشیدی «شهرری ۲» امروز ۷ دی‌ماه با حضور محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور، مقامات استانداری تهران، وزارت نیرو، سازمان ساتبا برگزار شد.

در این مراسم، محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، راهبرد دولت برای جبران ناترازی برق کشور و کاهش خاموشی‌هاست و این مسیر با مشارکت بخش خصوصی و حمایت دستگاه‌های اجرایی با جدیت دنبال می‌شود.

او افزود: این نیروگاه خورشیدی با ظرفیت تولید ۶ مگاوات برق، از چند ماه گذشته به شبکه سراسری متصل شده و هم‌اکنون در مدار تولید قرار دارد که گام مهمی در تقویت تأمین برق پایدار محسوب می‌شود.

در این مراسم، علیرضا صادق‌آبادی مدیرعامل گروه انرژی پاسارگاد با اشاره به توان اجرایی این گروه در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی گفت: این نیروگاه از زمان تحویل زمین تا اتصال به شبکه، ظرف دو ماه به بهره‌برداری رسید و در سایر ساختگاه‌ها نیز بسته به مقیاس پروژه، بین ۲ تا ۶ ماه برای ساخت و نصب نیروگاه‌ها زمان‌بندی شده است.

او با بیان اینکه این گروه مسئولیت سرمایه‌گذاری، ساخت و نصب مجموع ۱۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی را بر عهده دارد، افزود: مهم‌ترین چالش پیش‌روی پروژه‌ها، موضوع اتصال نیروگاه‌ها به پست‌ها و خطوط انتقال و برخی معارضات محلی است که در عین رعایت حقوق ذی‌نفعان، نیازمند همراهی و تسهیل‌گری دستگاه‌های اجرایی برای تسریع در بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری‌هاست.

صادق‌آبادی با تأکید بر ضرورت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تصریح کرد: کشور با ناترازی در برق، سوخت و آب و همچنین مسئله انباشت آلایندگی‌ها مواجه است و نیروگاه‌های خورشیدی، بدون مصرف گاز، با حداقل مصرف آب و بدون آلایندگی، نقش مؤثری در کاهش این ناترازی‌ها در تابستان و زمستان دارند.

او در پایان با اشاره به تأمین مالی پروژه‌ها گفت: تمامی نیروگاه‌های خورشیدی این گروه تاکنون بدون استفاده از منابع ارزی کشور ساخته شده‌اند، اما با توجه به برنامه‌های توسعه‌ای در سطح ملی، همراهی در تسهیل فرآیند‌های اداری و تأمین به‌موقع منابع مورد نیاز می‌تواند به شتاب‌بخشی اجرای این طرح‌ها کمک کند.

همچنین حمیدرضا عظیمی معاون سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) گفت: از محل منابع صندوق توسعه ملی، حدود ۲۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی برای همکاری با گروه انرژی پاسارگاد برنامه‌ریزی شده که تاکنون ۳۶ مگاوات آن به بهره‌برداری رسیده و ۶ مگاوات نیز امروز افتتاح شد.

او ابراز امیدواری کرد: با تداوم این همکاری، کل ظرفیت ۲۰۰ مگاوات تا پایان سال وارد مدار شود و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور تا بهمن‌ماه به ۵۰۰۰ مگاوات و در سال آینده به ۱۱ هزار مگاوات افزایش می‌یابد.