از شب گذشته با تلاش عوامل راهداری مسیر روستا‌های شهرستان الیگودرز بازگشایی شد.

وی با اشاره به کولاک شدید در برخی مناطق گفت: برخی محور‌ها پس از بازگشایی بدلیل کولاک شدید دوباره مسدود شده‌اند.

رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان افزود: گردنه‌های گله بادوش و فرسش نیز بعد از بازگشایی بدلیل کولاک شدید مسدود شده‌اند.

وی ضمن درخواست از رانندگان برای خودداری از تردد در این گردنه‌ها گفت: محور جایگزین دسترسی به دهستان فرسش از شاپور آباد و هما می‌باشد.

