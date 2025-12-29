باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی اداوی فرماندار ویژه الیگودرز به نیوز الیگودرز گفت: از شب گذشته با تلاش عوامل راهداری مسیر روستاهای شهرستان الیگودرز بازگشایی شد.
وی با اشاره به کولاک شدید در برخی مناطق گفت: برخی محورها پس از بازگشایی بدلیل کولاک شدید دوباره مسدود شدهاند.
رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان افزود: گردنههای گله بادوش و فرسش نیز بعد از بازگشایی بدلیل کولاک شدید مسدود شدهاند.
وی ضمن درخواست از رانندگان برای خودداری از تردد در این گردنهها گفت: محور جایگزین دسترسی به دهستان فرسش از شاپور آباد و هما میباشد.
منبع: روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان الیگودرز