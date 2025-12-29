رئیس ستاد مدیریت بحران الیگودرز گفت: گردنه‌های گله بادوش و فرسش بعد از بازگشایی بدلیل کولاک شدید مسدود شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی اداوی فرماندار ویژه الیگودرز به نیوز الیگودرز گفت: از شب گذشته با تلاش عوامل راهداری مسیر روستا‌های شهرستان الیگودرز بازگشایی شد.

وی با اشاره به کولاک شدید در برخی مناطق گفت: برخی محور‌ها پس از بازگشایی بدلیل کولاک شدید دوباره مسدود شده‌اند.

رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان افزود: گردنه‌های گله بادوش و فرسش نیز بعد از بازگشایی بدلیل کولاک شدید مسدود شده‌اند.

وی ضمن درخواست از رانندگان برای خودداری از  تردد در این گردنه‌ها گفت: محور جایگزین دسترسی به دهستان فرسش  از شاپور آباد و هما می‌باشد.

منبع: روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان الیگودرز 

برچسب ها: بارش برف ، لرستان
