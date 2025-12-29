باشگاه خبرنگاران جوان - حسین کرمانپور در پنل تخصصی آلودگی هوا راهکارها و تجربهها، با اشاره به تجربههای جهانی در مواجهه با آلودگی هوا، گفت: بررسی روندهای رسانهای از ابتدای قرن بیستم تا امروز نشان میدهد که تنها تعداد محدودی از کشورها توانستهاند بهطور واقعی در مدیریت آلودگی هوا موفق عمل کنند.
وی افزود: علت این موفقیت، نه اقدامات مقطعی، بلکه تغییر بنیادین در نوع نگاه و روایت مسئله بوده است.
کرمانپور میگوید: در ابتدای قرن بیستم، آلودگی هوا صرفا به عنوان یک پدیده محیطزیستی بازنمایی میشد. تصاویر شهرهای تیره و دودگرفته تنها نشانهای از وجود یک مشکل بودند. اما از دهههای میانی قرن بیستم، رسانهها با پزشکیسازی مسئله، آلودگی هوا را به عنوان تهدیدی جدی برای سلامت عمومی مطرح کردند. تهدیدی که با افزایش سرطان ریه، سکتههای مغزی، ناباروری و آسیب به کودکان ارتباط مستقیم دارد.
کرمانپور ادامه داد: همزمان رسانهها به سمت شخصیسازی روایت حرکت کردند و انسانهای در معرض آلودگی را به مرکز توجه آوردند. کارگران، کودکان و شهروندانی که ناچارند در هوای آلوده زندگی و کار کنند.
رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت گفت: از اواخر قرن بیستم نیز افشاگری، مطالبهگری و پاسخخواهی از دولتها وارد دستور کار رسانهها شد و آلودگی هوا از یک حادثه طبیعی به یک مسئولیت سیاسی تبدیل شد.
وی با تاکید بر تحولات دهههای اخیر تصریح کرد: گروههایی که کمترین نقش را در ایجاد آلودگی دارند، بیشترین آسیب را میبینند و این واقعیتی است که رسانهها باید آن را شفاف و مستمر برای افکار عمومی توضیح دهند.
کرمانپور با اشاره به وضعیت داخلی کشور، گفت: آلودگی هوا و تصادفات جادهای، دو بحران بزرگ و پرهزینه برای نظام سلامت هستند. بر اساس آمارهای موجود، خسارتهای ناشی از تصادفات سالانه بخش قابلتوجهی از تولید ناخالص داخلی و بودجه کشور را مصرف میکند. در حالی که بسیاری از این تلفات و هزینهها قابل پیشگیری است.
رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت افزود: در کنار این واقعیت تلخ، ظرفیتهای مهمی در کشور وجود دارد که کمتر به آنها توجه شده است. بسیاری از ساختمانهای اداری، درمانی و مراکز بزرگ شهری این قابلیت را دارند که با استفاده از انرژی خورشیدی، مصرف انرژی خود را کاهش دهند.
کرمانپور تاکید کرد: تهران میتواند بهتدریج از یک شهر بنزینسوز و گازسوز به شهری با سهم بالاتر انرژی پاک تبدیل شود. اقدامی که مستقیما به کاهش آلودگی هوا و بار بیماریها منجر خواهد شد.
وی با تاکید بر نقش رسانهها در پیشگیری از بیماریها، گفت: اگر حتی بخش کوچکی از منابع، مثلا یک درصد، به آگاهیرسانی، اطلاعرسانی و آموزش عمومی اختصاص داده شود، میتوان جان هزاران نفر را نجات داد. این موضوع نیازمند برنامهریزی منسجم و همکاری جدی رسانه ملی و سایر رسانههاست. سلامت عمومی نباید یک موضوع حاشیهای تلقی شود، بلکه یک وظیفه ذاتی و ملی است.
رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: تجربههایی مانند اطلاعرسانی درباره بیماریهای واگیر نشان داده هر جا رسانهها مسئولانه وارد میدان شدهاند، نتایج مثبت حاصل شده است. تولید خبر، برنامههای تحلیلی و گفتوگوهای تخصصی میتواند رفتار عمومی را تغییر دهد و از بروز بحرانهای قابل پیشگیری جلوگیری کند.
کرمانپور در پایان تاکید کرد: تجربه جهانی بهروشنی نشان میدهد هر جا رسانهها آلودگی هوا را از دود به مرگ، از عدد به انسان و از حادثه به مسئولیت اجتماعی تبدیل کردهاند، تغییر واقعی رخ داده است. در غیر این صورت، با تکرار سیاستهای کوتاهمدت و بیاثر، تنها هزینهها افزایش مییابد، بدون آنکه جان مردم حفظ شود.
