باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش- از ساعات اولیه بارش برف در روز دوشنبه ۸ دیماه ۱۴۰۴، راهداران مستقر در محورهای روستایی شهرستان الیگودرز با بهکارگیری ماشینآلات برفروبی و نمکپاشی، اقدام به پاکسازی مسیرها و بازگشایی راههای مسدودشده کردند تا تردد ایمن ساکنان روستاها برقرار شود.
بر اساس این گزارش، اولویت اصلی عملیات، بازگشایی راههای ارتباطی روستاهای پرتردد و مسیرهای منتهی به مراکز خدماتی و درمانی بوده و این اقدامات تا عادی شدن کامل شرایط جوی ادامه خواهد داشت. عوامل راهداری بهصورت شبانهروزی در محورهای برفگیر مستقر هستند و وضعیت راهها را بهطور مستمر رصد میکنند.
سازمان راهداری و حملونقل جادهای از رانندگان و اهالی منطقه درخواست کرد ضمن رعایت نکات ایمنی، پیش از سفر از آخرین وضعیت راهها آگاه شوند.