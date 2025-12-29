باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ولودیمیر زلنسکی رئیسجمهور اوکراین روز دوشنبه اعلام کرد کشورش به تأمین بودجه از روسیه که برای کمک به بازسازی پس از جنگ استفاده خواهد شد، علاقهمند است.
زلنسکی به خبرنگاران گفت: «در درجه اول، ما علاقهمندیم که روسیه به ما پول بدهد، و این پول به صورت غرامت باشد. آمریکاییها آن را جبران خسارت مینامند نه غرامت، زیرا فکر میکنم واقعاً کلمه غرامت را دوست ندارند...، اما برای ما مهم است که پول را برای بازسازی کشورمان دریافت کنیم.»
اظهارات او یک روز پس از دیدارش با دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا مطرح شده است، که اشاره کرده بود روسیه «قرار است به» بازسازی اوکراین کمک کند.
رئیسجمهور اوکراین همچنین روز دوشنبه گفت که حملات روسیه به اوکراین و پیامرسانی داخلی ولادیمیر پوتین درباره جنگ با «گویش صلحآمیز» او با رهبر آمریکا دونالد ترامپ همخوانی ندارد.
زلنسکی به خبرنگاران گفت: «از یک سو، او به رئیسجمهور ایالات متحده میگوید که میخواهد جنگ را پایان دهد و این خواسته اوست و از سوی دیگر، او به طور آشکار در رسانهها تمام پیامهایش درباره آمادگی و تمایل به ادامه جنگ را منتشر میکند – با موشک به ما حمله میکند، آشکارا در مورد آن صحبت میکند، نابودی زیرساختهای غیرنظامی را جشن میگیرد، به ژنرالهایش دستور میدهد که به کجا پیشروی کنند و چه چیزی را تصرف کنند، و غیره.»
زلنسکی افزود: «به نظر من، این اقدامات با گویش ظاهراً صلحآمیزی که او در گفتوگوها با رئیسجمهور ایالات متحده استفاده میکند، همخوانی ندارد.»
منبع: خبرگزاری فرانسه