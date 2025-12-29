شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل خودروی تیگارد ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - خودروی تیگارد موتور از شرکت سانیار موتور است. این خودرو به‌دلیل طراحی جذاب، امکانات خوب و موتور طرفداران زیادی پیدا کرده و یکی از محصولات جدید بازار است.
به گفته شهروندخبرنگار ما بیش از یکسال است که این خودرو را ثبت کرده و وجه مورد نظر را پرداخت کرده است؛ اما خبری از تحویل خودرو نیست.
وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار 

سلام و خسته نباشید؛ بیش از یک سال است که خودروی تیگارد موتور از شرکت سانیار موتور پارسیان ثبت نام کرده‌ام و کل وجه قرارداد را پرداخت کرده‌ایم، اما تاکنون هیچ خودرویی تحویل داده نشده و پاسخ روشنی نیز از سوی شرکت دریافت نمی‌کنیم. متأسفانه با وجود تأخیر طولانی در تحویل و در حالی که سرمایه ما در اختیار این شرکت است، هنگام مراجعه حضوری یا پیگیری، با بی‌توجهی و گاهی اوقات برخورد نامناسب مواجه می‌شویم.

