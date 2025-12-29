باشگاه خبرنگاران جوان - بایت‌دنس، شرکت چینی صاحب تیک‌تاک، بخش آمریکایی این پلتفرم را به سرمایه‌گذاران صهیونیست فروخت و اکنون جریان داده‌ها و تبلیغات در دست آنهاست.

اعلام توافق فروش عملیات آمریکایی «تیک‌تاک» در روز پنج‌شنبه بیست و پنجم دسامبر، تنها یک معامله فناوری نیست؛ این توافق نقطه تلاقی سرمایه، سیاست و جریان اطلاعات است و می‌تواند پیامدهای اقتصادی و رسانه‌ای گسترده‌ای برای بازار شبکه‌های اجتماعی و تبلیغات دیجیتال به همراه داشته باشد.

تیک‌تاک، اپلیکیشنی ویدئوی کوتاه با بیش از دو میلیارد کاربر در جهان که به‌ویژه میان جوانان محبوب است، طی سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین بازیگران اقتصاد توجه و تبلیغات آنلاین تبدیل شده است.

طبق توافق، کنترل بخش آمریکایی این پلتفرم از شرکت چینی «بایت‌دنس» به کنسرسیومی شامل شرکت فناوری آمریکایی «اوراکل»، شرکت سرمایه‌گذاری «سیلور لیک» و شرکت اماراتی «MGX» منتقل می‌شود.