شهروندخبرنگار ما تصاویری از برپایی میز خدمت با حضور رئیس دادگستری شهرستان ماهدشت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - دولت به منظور خدمات رسانی بهتر به مردم و رسیدگی به مشکلات و افزایش سطح رضایتمندی آنها میز خدمت را راه اندازی کرد. به همین منظور امروز یکشنبه ۷ دی ماه میز خدمت با حضور رئیس‌کل دادگستری استان البرز در مسجد جامع شهرستان ماهدشت برگزار شد. این مراسم با حضور امام جمعه ماهدشت، شهردار محترم ماهدشت و مسئولان شهری، رئیس‌کل دادگستری استان البرز فاضلی هریکندی صورت گرفت و آنها به صورت چهره به‌چهره با شهروندان این شهرستان دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شکرالله رحمانی - البرز

