شهروندخبرنگار ما تصاویری از برپایی میز خدمت با حضور رئیس دادگستری شهرستان ماهدشت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - دولت به منظور خدمات رسانی بهتر به مردم و رسیدگی به مشکلات و افزایش سطح رضایتمندی آنها میز خدمت را راه اندازی کرد. به همین منظور امروز یکشنبه ۷ دی ماه میز خدمت با حضور رئیس‌کل دادگستری استان البرز در مسجد جامع شهرستان ماهدشت برگزار شد. این مراسم با حضور امام جمعه ماهدشت، شهردار محترم ماهدشت و مسئولان شهری، رئیس‌کل دادگستری استان البرز فاضلی هریکندی صورت گرفت و آنها به صورت چهره به‌چهره با شهروندان این شهرستان دیدار و گفت‌و‌گو کردند.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شکرالله رحمانی - البرز

برپایی میز خدمت رئیس‌کل دادگستری استان البرز در مسجد جامع ماهدشت

برپایی میز خدمت رئیس‌کل دادگستری استان البرز در مسجد جامع ماهدشت

برپایی میز خدمت

برپایی میز خدمت رئیس‌کل دادگستری استان البرز در مسجد جامع ماهدشت

برپایی میز خدمت در مسجد جامع ماهدشت

برپایی میز خدمت رئیس‌کل دادگستری استان البرز در مسجد جامع ماهدشت

میز خدمت

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: میزخدمت ، سوژه خبری ، مشکلات مردم
خبرهای مرتبط
شهروند خبرنگار خراسان رضوی؛
برپایی میزخدمت به میزبانی نیروی انتظامی و پلیس راهور نیشابور + فیلم و عکس
شهروند خبرنگار فارس؛
برپایی میز خدمت در لارستان همزمان با هفته دولت + تصاویر
شهروند خبرنگار خراسان رضوی؛
برپایی میز خدمت در هفته کتاب و کتابخوانی در نیشابور + عکس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قابی از آسمان آبی پایتخت در یک نگاه
سد معبر اهالی خیابان افسریه تهران را به دردسر انداخت
تاخیر در تحویل خودروی تیگارد خریداران را به دردسر انداخت
معابر گل آلود دانش آموزان آبادانی را به دردسر انداخت + فیلم
حال و هوای برفی بوئین میاندشت از لنز دوربین شهروندخبرنگار
فیلمی از طغیان رودخانه فصلی بخش جغین رودان
برپایی میز خدمت رئیس‌کل دادگستری استان البرز در مسجد جامع ماهدشت
آخرین اخبار
برپایی میز خدمت رئیس‌کل دادگستری استان البرز در مسجد جامع ماهدشت
تاخیر در تحویل خودروی تیگارد خریداران را به دردسر انداخت
فیلمی از طغیان رودخانه فصلی بخش جغین رودان
حال و هوای برفی بوئین میاندشت از لنز دوربین شهروندخبرنگار
معابر گل آلود دانش آموزان آبادانی را به دردسر انداخت + فیلم
قابی از آسمان آبی پایتخت در یک نگاه
سد معبر اهالی خیابان افسریه تهران را به دردسر انداخت
برگزاری آئین سنتی حلیم پزان در آران و بیدگل + فیلم
بارش برف روستای جغدان را سفیدپوش کرد + فیلم