باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین روز دوشنبه اعلام مسکو مبنی بر تلاش کی‌یف برای حمله به اقامتگاه ولادیمیر پوتین رهبر روسیه را به عنوان «یک دروغ دیگر» رد کرد.

زلنسکی در گفت‌و‌گو با مطبوعات پس از بازگشت از ایالات متحده، روسیه را متهم کرد که در تلاش برای تضعیف مذاکرات آتش‌بس و صلح در کشورش است.

او مدعی شد: «برای روس‌ها، اگر ما با آمریکا رسوایی نداشته باشیم و پیشرفت داشته باشیم، این یک شکست است، زیرا آنها نمی‌خواهند جنگ پایان یابد.» وی هشدار داد که مسکو ممکن است از این فرصت برای حمله به کی‌یف استفاده کند. زلنسکی همچنین به نحوه آسیب رساندن روسیه به ساختمان کابینه وزیران در سپتامبر اشاره کرد.

حمله به اقامتگاه پوتنی که توسط سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه مطرح شد، پس از دیدار زلنسکی با دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا صورت گرفت، که اشاره کرده بود مذاکرات صلح بین کی‌یف و مسکو ممکن است «در عرض چند هفته» به نتیجه برسد.

منبع: خبرگزاری فرانسه