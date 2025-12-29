باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
استاندارد دوگانه از نگاه اینترنشنال + فیلم

شبکه اینترنشنال در رویکردی دوگانه، توسعه و پرتاب ماهواره توسط رژیم صهیونیستی را امری عادی و مشروع می‌داند، اما همین توانمندی را برای ایران تهدیدآمیز و نگران‌کننده توصیف می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس محتوای منتشرشده از سوی شبکه اینترنشنال، این رسانه پرتاب و در اختیار داشتن ماهواره‌های پیشرفته توسط رژیم صهیونیستی را در چارچوب «امنیت» و «پیشرفت فناوری» تحلیل می‌کند؛ در حالی که هرگونه اقدام مشابه از سوی ایران با ادبیاتی منفی و هشدارآمیز بازتاب داده می‌شود.

اینترنشنال بدون اشاره به ماهیت نظامی و جاسوسی بخش قابل توجهی از ماهواره‌های رژیم صهیونیستی، پیشرفت‌های فضایی ایران را به‌عنوان تهدیدی بالقوه معرفی می‌کند؛ رویکردی که از نگاه منتقدان، بیانگر نگاهی سیاسی و نه فنی یا حقوقی به موضوع فناوری فضایی است.

