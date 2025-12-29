روستای مهرگی و مناطق اطراف تخلیه شدند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،نجفی-فرماندار شهرستان سیریک گفت: در پی بارش‌های شدید باران و طغیان رودخانه‌ها، باید هرچه زودتر روستاهای مهرگی، گزپیر، گز، کردر، نوشهر و کلنگی تخلیه شوند.

رضا شهیدیان رئیس ستاد بحران شهرستان سیریک افزود: به علت طغیان رودخانه‌های بالا دست در بشاگرد و جاری شدن سیلاب‌های رودخانه‌های فصلی به خاطر ایمنی، اهالی این روستاها به کمپ‌های امن منتقل می‌شوند.

فرماندار شهرستان سیریک اعلام کرد که شامگاه امشب، بر اثر بارش‌های شدید باران در بشاگرد و جاری شدن سیلاب ناشی از طغیان رودخانه‌ها به سمت شهرستان سیریک، دستور تخلیه فوری روستاهای مهرگی، گزپیر، گز، کردر، نوشهر و کلنگی صادر شده است.

وی از مردم این مناطق خواست تا هرچه سریع‌تر به مکان‌های امن منتقل شوند. فرماندار افزود که اهالی روستاها در کمپ‌های اسکان اضطراری در شهرستان مستقر خواهند شد.