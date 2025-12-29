درگیری نیروهای امنیتی ترکیه با داعش + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - منابع امنیتی ترکیه از اجرای یک عملیات گسترده ضدتروریستی علیه گروه داعش در چند نقطه از این کشور خبر دادند. بر اساس اعلام مقامات رسمی، این عملیات که با هدف متلاشی کردن شبکه‌های فعال داعش انجام شد، به درگیری مستقیم نیروهای امنیتی با اعضای این گروه انجامید.

در جریان این درگیری‌ها، سرکرده یکی از هسته‌های داعش کشته شد و نیروهای امنیتی موفق شدند ۱۴۰ نفر از مظنونان مرتبط با فعالیت‌های تروریستی را بازداشت کنند. مقامات ترکیه تأکید کردند که این افراد در حال برنامه‌ریزی و پشتیبانی از اقدامات تروریستی در داخل کشور بوده‌اند.