سازمان فضایی ایران اعلام کرد: پس از تزریق موفق ماهواره‌های ظفر ۲، پایا و کوثر به مدار و دریافت داده‌های کنترلی اولیه، فرآیند پایدارسازی مداری و آزمون‌های فنی این ماهواره‌ها با هدف ارزیابی عملکرد زیرسامانه‌ها و تثبیت وضعیت مداری آنها در حال انجام است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان فضایی ایران اعلام کرد، پس از پرتاب هر سه ماهواره در روز گذشته، ماهواره‌ها در بازه زمانی ساعت ۱۹ تا ۲۱ به‌ترتیب در مدار قرار گرفتند و در نخستین گذر از فراز ایران، داده‌های کنترلی آنها در ایستگاه‌های زمینی دریافت شد. این داده‌ها سلامت برخی زیرسامانه‌های حیاتی از جمله تأمین توان، مخابرات، تله‌متری ـ تله‌کامند و بورد‌های الکترونیکی واسطه را نشان می‌دهد و مبنای آغاز آزمون‌های مداری است.

سپس در رد‌های مداری صبح امروز (دوشنبه ۸ دی‌ماه)، پارامتر‌های تکمیلی زیرسامانه‌ها دریافت شد و هرچند سرعت زاویه‌ای اولیه تزریق ماهواره «پایا» توسط بلوک انتقال مداری ماهواره بر (فریگات) بیش از حد معمول بود، فرآیند کاهش سرعت و پایدارسازی مداری با دقت بالا در حال انجام است.

به‌روزرسانی موقعیت و سرعت مداری ماهواره‌ها (اطلاعات TLE) بر اساس داده‌های تزریق مداری و رصد زمینی برای برقراری ارتباط پایدار ادامه دارد.

هر یک از این سه ماهواره در طول ۲۴ ساعت حداکثر دو گذر در روز و دو گذر در شب از فراز ایران خواهند داشت و در هر عبور چند دقیقه امکان برقراری ارتباط، ارسال فرامین و دریافت داده‌های فنی فراهم می‌شود.

این مراحل زمینه لازم برای ادامه آزمون‌های مداری و آماده‌سازی ماهواره‌ها برای بهره‌برداری عملیاتی را فراهم می‌کند.

