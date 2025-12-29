باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان فضایی ایران اعلام کرد، پس از پرتاب هر سه ماهواره در روز گذشته، ماهوارهها در بازه زمانی ساعت ۱۹ تا ۲۱ بهترتیب در مدار قرار گرفتند و در نخستین گذر از فراز ایران، دادههای کنترلی آنها در ایستگاههای زمینی دریافت شد. این دادهها سلامت برخی زیرسامانههای حیاتی از جمله تأمین توان، مخابرات، تلهمتری ـ تلهکامند و بوردهای الکترونیکی واسطه را نشان میدهد و مبنای آغاز آزمونهای مداری است.
سپس در ردهای مداری صبح امروز (دوشنبه ۸ دیماه)، پارامترهای تکمیلی زیرسامانهها دریافت شد و هرچند سرعت زاویهای اولیه تزریق ماهواره «پایا» توسط بلوک انتقال مداری ماهواره بر (فریگات) بیش از حد معمول بود، فرآیند کاهش سرعت و پایدارسازی مداری با دقت بالا در حال انجام است.
بهروزرسانی موقعیت و سرعت مداری ماهوارهها (اطلاعات TLE) بر اساس دادههای تزریق مداری و رصد زمینی برای برقراری ارتباط پایدار ادامه دارد.
هر یک از این سه ماهواره در طول ۲۴ ساعت حداکثر دو گذر در روز و دو گذر در شب از فراز ایران خواهند داشت و در هر عبور چند دقیقه امکان برقراری ارتباط، ارسال فرامین و دریافت دادههای فنی فراهم میشود.
این مراحل زمینه لازم برای ادامه آزمونهای مداری و آمادهسازی ماهوارهها برای بهرهبرداری عملیاتی را فراهم میکند.