به دلیل بارش برف و کولاک شدید؛

به دلیل بارش برف و کولاک شدید؛

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه محمدی - رامین محمودی بااشاره به بارش برف و کولاک شدید و لغزندگی جاده‌های استان ‏گفت: در حال حاضرتمامی محور‌های سقز-دیواندره وسقز – بانه، سنندج - مریوان ‏، کامیاران - سنندج ومحورصلوات آباد-دهگلان به علت ‏شرایط نامساعد جوی ‏مسدود شده است. ‏

وی با اشاره به وضعیت راه‌های روستایی استان پس از بارش شدید برف و ‏کولاک، افزود: هم اکنون راه ارتباطی تمام روستا‌های استان بسته است و ‏راهداران کار بازگشایی این راه‌ها را شروع کرده‌اند‎. ‎

محمودی اظهار کرد: به دلیل شدت بارش برف وکولاک در حال حاضر تردد ‏ماشین‌های سنگین و کشنده ممنوع است وتردد خودرو‌ها در مسیر‌های اصلی ‏وفرعی استان امکان پذیر نیست. ‏

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کردستان یادآور شد: ‏باتوجه به اعلام هواشناسی و شروع بارندگی‌ها از عصر امروز و همچنین ‏لغزندگی جاده‌ها از رانندگان انتظار می‌رود از سفر‌های غیر ضروری پرهیز کنند ‏ودر صورت لزوم سفرحتما زنجیر چرخ با خود به همراه داشته و سرعت مطمئنه ‏و مسایل ایمنی را رعایت کنند تا دچار مشکل نشوند. ‎