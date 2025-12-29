باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه محمدی - رامین محمودی بااشاره به بارش برف و کولاک شدید و لغزندگی جادههای استان گفت: در حال حاضرتمامی محورهای سقز-دیواندره وسقز – بانه، سنندج - مریوان ، کامیاران - سنندج ومحورصلوات آباد-دهگلان به علت شرایط نامساعد جوی مسدود شده است.
وی با اشاره به وضعیت راههای روستایی استان پس از بارش شدید برف و کولاک، افزود: هم اکنون راه ارتباطی تمام روستاهای استان بسته است و راهداران کار بازگشایی این راهها را شروع کردهاند.
محمودی اظهار کرد: به دلیل شدت بارش برف وکولاک در حال حاضر تردد ماشینهای سنگین و کشنده ممنوع است وتردد خودروها در مسیرهای اصلی وفرعی استان امکان پذیر نیست.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای کردستان یادآور شد: باتوجه به اعلام هواشناسی و شروع بارندگیها از عصر امروز و همچنین لغزندگی جادهها از رانندگان انتظار میرود از سفرهای غیر ضروری پرهیز کنند ودر صورت لزوم سفرحتما زنجیر چرخ با خود به همراه داشته و سرعت مطمئنه و مسایل ایمنی را رعایت کنند تا دچار مشکل نشوند.