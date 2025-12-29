رئیس پلیس راه راهور فراجا با صدور هشدار جدی نسبت به تشدید بارش برف، باران و کولاک در محور‌های مواصلاتی کشور، از رانندگان خواست از انجام سفر‌های غیرضروری به‌ویژه در محور‌های کوهستانی و برف‌گیر خودداری کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمد کرمی‌اسد رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده‌های کشور اظهار کرد: در حال حاضر، محور‌های برون‌شهری در تعدادی از استان‌ها به‌ویژه آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، همدان، زنجان و استان مرکزی با بارش سنگین برف، کولاک شدید، یخبندان و کاهش محسوس دید افقی مواجه هستند و شرایط برای تردد در بسیاری از این مسیر‌ها به هیچ عنوان مناسب و ایمن نیست.

وی افزود: شدت بارش برف و کولاک در برخی محور‌های مواصلاتی به حدی است که موجب کندی شدید حرکت خودروها، انسداد مقطعی برخی مسیر‌ها و گرفتار شدن تعدادی از وسایل نقلیه در برف و بوران شده است. این شرایط مخاطرات جدی برای رانندگان و سرنشینان خودرو‌ها ایجاد کرده است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد:در پی این شرایط جوی نامساعد، مأموران پلیس راه به همراه نیرو‌های راهداری، امدادی و هلال‌احمر به‌صورت شبانه‌روزی و مستمر در محور‌های درگیر حضور دارند و در حال امداد‌رسانی، کمک به خودرو‌های گرفتار، روان‌سازی ترافیک و تأمین ایمنی مسیر‌ها هستند.

استان‌های دارای بارش برف

بر اساس آخرین گزارش‌ها، هم‌اکنون بارش برف در محور‌های برون‌شهری استان‌های زیر گزارش شده است:
زنجان
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
کردستان
استان مرکزی
همدان

انسداد محور‌های غیرشریانی در چند استان

سردار کرمی‌اسد همچنین از انسداد تعدادی از محور‌های غیرشریانی در استان‌های مختلف کشور به دلیل شدت بارش برف، کولاک و شرایط نامناسب جوی خبر داد و گفت: این محور‌ها تا اطلاع ثانوی مسدود بوده و امکان تردد در آنها وجود ندارد. محور‌های مسدود شامل:
سروآباد – پاوه
سی‌سخت
پادنا
پونل
خلخال
رودبار
کهنوج
هفتگل – مسجدسلیمان
بوکان
مهاباد
جاسک

وی تأکید کرد: رانندگان از ورود به این مسیر‌ها خودداری کرده و به هیچ‌وجه هشدار‌ها و محدودیت‌های اعمال‌شده را نادیده نگیرند.

توصیه‌های پلیس راه به رانندگان

رئیس پلیس راه راهور فراجا با تأکید بر لزوم اطلاع‌رسانی دقیق و پیشگیری از حوادث جاده‌ای تصریح کرد:رانندگان پیش از ورود به محور‌های برون‌شهری این استان‌ها، حتماً آخرین وضعیت راه‌ها را از طریق سامانه ۱۴۱ سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و یا شماره ۱۲۰ پلیس راهور استعلام کنند و از انجام سفر‌های غیرضروری پرهیز داشته باشند.

وی افزود:رانندگانی که ناچار به انجام سفر هستند، باید تجهیزات کامل زمستانی شامل زنجیرچرخ، سوخت کافی، لباس گرم، مواد غذایی، وسایل ایمنی و تجهیزات لازم را به همراه داشته باشند و توصیه‌ها و دستورات پلیس راه و عوامل راهداری را به‌طور جدی رعایت کنند.

سردار کرمی‌اسد در پایان خاطرنشان کرد:توجه به هشدار‌های پلیس، رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و پیگیری اطلاعیه‌های رسمی، نقش بسزایی در کاهش حوادث جاده‌ای، تسهیل عملیات امدادرسانی و حفظ جان هموطنان در شرایط ناپایدار جوی دارد.

منبع: پلیس راه

برچسب ها: پلیس راه ، برف و کولاک
خبرهای مرتبط
آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌های مواصلاتی کشور
انسداد بیش از ۲۳ محور مواصلاتی در ۱۱ استان کشور
دستگیری باند سرقت مسلحانه محموله برنج ۷۰۰ میلیونی
نقص‌های فنی خودرو در فصل سرد، عامل پنهان بسیاری از تصادفات
انسداد مقطعی چند محور کشور به‌دنبال بارش‌های گسترده/ بی‌توجهی به هشدار‌های جوی جان مسافران را گرفت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
مهران
۰۰:۰۰ ۰۹ دی ۱۴۰۴
دروغ میگید همجا هوا خوبه
۰
۰
پاسخ دادن
حکم قاتل الهه حسین‌نژاد بدون پرداخت تفاضل دیه اجرا می شود
شلیک مرگبار به خاطر چیدن هلو
تعطیلی واحد‌های قضایی و اداری قوه قضاییه استان تهران در روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه
‍ آماده‌باش کامل منطقه یک در سرمای شدید و وزش باد
قرارداد سه خط جدید مترو منعقد شده است/ ضرورت در نظر گرفتن پناهگاه در ساخت ساختمان‌های بلندمرتبه
ارائه خدمات امدادی به بیش از ۱۷ هزار نفر متاثر از سیل و برف و کولاک در کشور / ۹ نفر جان خود را از دست دادند
برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق
فعالیت مراکز شماره‌گذاری خودرو در روز چهارشنبه
بازدید از برج میلاد در ۴ روز پایانی هفته با تخفیف ۵۰ درصدی
اعمال قانون بیش از ۵۵۰هزار خودرو بدلیل نبستن کمربند ایمنی
آخرین اخبار
احراز شهادت محیط‌بانان پارک ملی گلستان
مهارت‌آموزی و اشتغال در مناطق محروم کرمان در اولویت سه نهاد قرار گرفت
مددکاری اجتماعی باید محور همه خدمات سازمان بهزیستی قرار گیرد
نشست شهرداری تهران با اتحادیه‌ها/ با همکاری اصناف، چهره بازار پایتخت تغییر می‌کند
بازدید از برج میلاد در ۴ روز پایانی هفته با تخفیف ۵۰ درصدی
ارائه خدمات امدادی به بیش از ۱۷ هزار نفر متاثر از سیل و برف و کولاک در کشور / ۹ نفر جان خود را از دست دادند
‍ آماده‌باش کامل منطقه یک در سرمای شدید و وزش باد
منطقه ۱۳ در مسیر توسعه گردشگری
بهره‌برداری از ورودی جدید جنوبی ایستگاه مترو هلال‌احمر در منطقه ۱۱
ایران دومین برگزارکننده پرتعداد رویداد‌های نجوم جهان شد
بانوان سرپرست خانوار منطقه۸ تحت پوشش برنامه‌های آموزشی و اشتغال‌محور
«همیشه امیر»؛ از نمایش میدانی و اردوی پدر و فرزندی تا پویش‌های مجازی
اعمال قانون بیش از ۵۵۰هزار خودرو بدلیل نبستن کمربند ایمنی
فعالیت مراکز شماره‌گذاری خودرو در روز چهارشنبه
نامگذاری ۱۱ معبر تهران به نام شهدای اقتدار ملی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه
تصمیمات شتاب‌زده و ادغام‌های مدیریتی متوقف شود
پرداخت دو همت دیگر از سوی صندوق بازنشستگی کشوری به شرکت‌های بیمه‌گر
تعطیلی واحد‌های قضایی و اداری قوه قضاییه استان تهران در روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه
آمادگی کامل نیرو‌های خدمات شهری شهرداری تهران همزمان با بارش‌ها
شلیک مرگبار به خاطر چیدن هلو
حکم قاتل الهه حسین‌نژاد بدون پرداخت تفاضل دیه اجرا می شود
برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق
قرارداد سه خط جدید مترو منعقد شده است/ ضرورت در نظر گرفتن پناهگاه در ساخت ساختمان‌های بلندمرتبه
انجام تفاهم با ورزشگاه تختی برای رفع معارض آزادراه شوشتری/ بهره‌برداری از فاز نخست در بهمن‌ماه
مدیریت حریم توسط شهرداری‌ها نگاه درست به قوانین است
آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌های مواصلاتی کشور
انسداد بیش از ۲۳ محور مواصلاتی در ۱۱ استان کشور
کیفیت هوای تهران در مرز پاکی
استان تهران چهارشنبه تعطیل شد
اتصال بیش از ۹۰ درصد مشاوران املاک کشور به سکوی کاتب و خودنویس + فیلم