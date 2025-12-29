با اعلام رسمی رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال، شهر دبی سال آینده میزبان مراسم THE BEST خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - میزبان مراسم سال آینده برترین‌های فوتبال جهان که با عنوان THE BEST توسط فیفا برگزار می‌شود، مشخص شد.

جیانی اینفانتینو امروز گفت: دبی سال آینده میزبان مراسم اهدای جوایز بهترین‌های این نهاد جهانی خواهد بود.

جوایز بهترین‌های فیفا به بازیکنان برتر مردان و زنان و همچنین مربیان و تیم‌ها که توسط هواداران، نمایندگان رسانه‌ها، کاپیتان‌ها و مربیان تیم‌های ملی انتخاب می‌شوند، اهدا می‌شود.

اینفانتینو گفت: من می‌توانم در اینجا همکاری جدیدی را که برای تجلیل از بهترین بازیکنان، مربیان و تیم‌ها، اینجا در دبی بسته‌ایم را اعلام کنم. ما از این ورزش لذت برده‌ایم و حالا از وحدتی که این ورزش برای کل جهان به ارمغان می‌آورد، بیشتر لذت خواهیم برد.

در حالی مراسم THE BEST قرار است سال آینده در امارات و شهر دبی برگزار شود که امسال دوحه میزبان این مراسم بود.

در مراسم امسال، عثمان دمبله، مهاجم فرانسوی، به عنوان بازیکن سال مردان و آیتانا بونماتی، هافبک اسپانیا، جایزه زنان سال ۲۰۲۵ را از آن خود کردند.

منبع: ایرنا

برچسب ها: فیفا ، دبی
