باشگاه خبرنگاران جوان - جلال ملکی سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران گفت: ساعت ۲۱:۲۱ امشب، یک مورد حادثه تصادف در جاده دماوند به سمت غرب، مقابل خیابان سازمان آب، به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله نیروهای آتشنشانی به محل اعزام شدند.
وی افزود: با حضور آتشنشانان در محل مشخص شد یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ صندوقدار به دلایل نامشخصی از مسیر اصلی منحرف شده و پس از عبور از روی جدولهای کنار جاده، بهشدت با پایه پل تابلوی جهتنما و همچنین یک دستگاه موتورسیکلت برخورد کرده است.
ملکی ادامه داد: پیش از رسیدن نیروهای امدادی، دو نفر از سرنشینان پژو ۲۰۶ که به احتمال زیاد بر اثر شدت برخورد به بیرون از خودرو پرتاب شده بودند، خارج از خودرو مشاهده شدند که متأسفانه جان خود را از دست داده بودند. همچنین دو سرنشین دیگر داخل خودروی بهشدت متلاشیشده محبوس بودند که آتشنشانان با انجام عملیات نجات، آنها را از خودرو خارج کردند، اما متأسفانه این دو نفر نیز فوت کرده بودند.
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران گفت: در این حادثه چهار نفر از سرنشینان خودروی پژو شامل سه نفر حدود ۲۷ ساله و یک نوجوان حدود ۱۵ ساله جان باختند. همچنین راکب موتورسیکلت که در محل حادثه حضور داشت، دچار مصدومیت شد و برای ادامه درمان تحویل عوامل اورژانس شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: پس از انجام عملیات امداد و نجات و ایمنسازی محل حادثه، صحنه تصادف تحویل عوامل راهور شد.
منبع: ایسنا