شبکه سی‌ان‌ان به نقل از منابع آگاه گزارش داد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) اوایل ماه جاری یک حمله پهپادی «نمادین» را علیه تأسیسات بندری در سواحل ونزوئلا انجام داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شبکه CNN گزارش داد که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) اوایل این ماه یک حمله پهپادی را علیه یک تأسیسات بندری در سواحل ونزوئلا انجام داده است. این گزارش به نقل از منابع آگاه از موضوع منتشر شده است.

بر اساس این گزارش، این اسکله هدف قرار گرفت، زیرا دولت آمریکا مدعی است  باند تبهکاری ونزوئلایی «ترن د آراگوا» از آن برای نگهداری مواد مخدر و انتقال آنها به قایق‌ها به‌منظور ارسال به مقاصد بعدی استفاده می‌کرد. به گفته منابع، این حمله — که یکی از آنها آن را به دلیل تعدد تأسیسات بندری مورد استفاده قاچاقچیان مواد مخدر «تا حد زیادی نمادین» توصیف کرده — هیچ تلفات انسانی نداشته است. این تأسیسات در زمان حمله خالی از افراد بوده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز دوشنبه گفت واشنگتن «منطقه‌ای از اسکله» در ونزوئلا را که «در آن قایق‌ها را با مواد مخدر بارگیری می‌کردند» هدف قرار داده است، اما از تأیید این‌که آیا سیا پشت این حمله بوده یا نه خودداری کرد.
او گفت: «ما همه قایق‌ها را زدیم و حالا خود آن منطقه را هم هدف قرار دادیم... آنجا محل اجرای عملیات بود؛ جایی که کار را انجام می‌دادند، و حالا دیگر وجود ندارد.»

منبع: سی ان ان

