صبح امروز شهر ازنا با بارش دل‌انگیز و آرام برف، جلوه‌ای متفاوت و کاملاً زمستانی به خود گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - دانه‌های سفید برف از نخستین ساعات بامداد بر زمین نشستند و به‌تدریج خیابان‌ها، کوچه‌ها، پشت‌بام‌ها و فضای سبز شهر را در پوششی یکدست و سپید فرو بردند. ارتفاعات اطراف ازنا نیز با ردایی سفید، شکوهی دوچندان یافتند و چشم‌اندازی بدیع و تماشایی را پیش روی شهروندان قرار دادند.

این بارش زمستانی که هوای شهر را لطیف و دلنشین کرد، سکوتی آرام‌بخش را بر فضای شهر حاکم ساخت و حس طراوت و تازگی را به همراه آورد. بسیاری از شهروندان با ثبت تصاویر و لحظات این صبح برفی، از زیبایی‌های طبیعت لذت بردند و کودکان و نوجوانان نیز با شور و شوق خاصی به استقبال این نعمت زمستانی رفتند.

بارش برف علاوه بر ایجاد مناظری چشم‌نواز، حال‌وهوایی شاد و امیدبخش در میان مردم به وجود آورد و یادآور روز‌های ناب زمستانی شد؛ روز‌هایی که طبیعت با سادگی و پاکی خود، چهره‌ای تازه به شهر می‌بخشد و لحظاتی ماندگار در ذهن‌ها ثبت می‌کند.

برچسب ها: بارش برف و باران ، لرستان
