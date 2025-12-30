باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - ماجدی، رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری خرمآباد، در گفتوگو با خبرنگار ما با اشاره به افزایش حضور سگهای ولگرد در سطح شهر در فصل سرما اظهار کرد: با آغاز فصل سرما و کاهش منابع غذایی در حاشیه شهرها و مناطق اطراف، سگهای ولگرد برای یافتن غذا به داخل شهرها هجوم میآورند که این موضوع میتواند موجب بروز مشکلات بهداشتی و ایمنی برای شهروندان شود.
وی افزود: به منظور کنترل و ساماندهی این وضعیت، اکیپهای جمعآوری سگهای ولگرد شهرداری خرمآباد هر روز در ساعات ابتدایی صبح در سطح شهر گشتزنی کرده و نسبت به جمعآوری این سگها اقدام میکنند.
رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری خرمآباد با بیان اینکه یکی از عوامل افزایش جمعیت سگهای ولگرد، نگهداری غیرمجاز آنها توسط برخی افراد و انبارداران است، گفت: متأسفانه برخی اشخاص و مجموعهها اقدام به نگهداری و غذارسانی به سگهای ولگرد میکنند که این امر باعث افزایش زاد و ولد و تجمع این حیوانات در سطح شهر میشود.
ماجدی با ارائه آماری از اقدامات انجامشده در سال جاری تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون حدود یکهزار و ۱۶۰ قلاده سگ ولگرد در سطح شهر خرمآباد جمعآوری شده که پس از انتقال به مراکز مربوطه، اقدامات لازم از جمله غربالگری، معاینه و عقیمسازی آنها انجام شده است.
وی ادامه داد: سگهایی که قابلیت نگهداری دارند، پس از طی مراحل قانونی و بهداشتی، به روستاها و افرادی که به سگ نگهبان نیاز دارند واگذار میشوند تا ضمن کاهش جمعیت سگهای ولگرد، از ظرفیت آنها به شکل اصولی استفاده شود.
رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری خرمآباد در پایان با تأکید بر نقش مهم شهروندان در کنترل این معضل، از مردم خواست از غذارسانی به سگهای ولگرد در سطح شهر خودداری کنند و در صورت مشاهده تجمع این سگها، مراتب را از طریق تماس با سامانه ۱۳۷ شهرداری گزارش دهند تا اقدامات لازم در سریعترین زمان ممکن انجام شود.