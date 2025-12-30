باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی - روز نهم دی در واقع روز نه گفتن ملت ایران به سران فتنه و آری گفتن به نظام اسلامی و بیعت مجدد مردم با آرمانهای والای حضرت امام خمینی (ره) و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی است.
مراسم گرامیداشت دهه بصیرت و میثاق امت با ولایت امروز سه شنبه، ۹ دیماه با حضور مردم و مسئولان استانی در محل پایگاه انقلاب مسجد روضه محمدیه (حظیره) برگزار شد.
مردم همیشه در صحنه یزد همراه با مردم سراسر کشور با حضور خود در مسجد روضه محمدیه (حظیره) ثابت کردند، در دفاع از حریم ولایت و ارزشهای اسلام ناب محمدی (ص)، تا پای جان ایستادهاند.
روز نهم دی ماه در تاریخ انقلاب اسلامی با عنوان روز بصیرت تبدیل به یوم الله و ماندگار شد. در این روز ماندگار و تاریخی ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی، حماسهای دیگر آفرید و دشمنان خدا و دینش را مأیوس و ناامید ساخت و قلب امام زمان (عج) و نائب بر حقش حضرت آیت الله العظمی خامنهای (دامت برکاته) را شاد ساخت.
فتنه سال ۸۸ با تمام رخدادهای ریز و درشتش، در روز ۹ دی همان سال و با خروش مردم در تهران و سایر شهرهای ایران، به ایستگاه پایانی رسید.
این حماسه بزرگ نشان داد که مردم فهیم ایران، قطبنمای حرکت خود را با اشارههای رهبر فرزانه انقلاب تنظیم کردهاند و در فضای غبارآلود، راه را گم نمیکنند.