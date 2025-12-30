باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
سیراف در مسیر ثبت جهانی + فیلم

مقدمات ثبت جهانی سیراف در فهرست میراث جهانی یونسکو آغاز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - نصرالله ابراهیمی، مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان بوشهر از آغاز روند ثبت جهانی بندر تاریخی سیراف در استان بوشهر خبر داد.

سیراف بیش از دوهزار و ۶۰۰ سال قدمت دارد.

 

