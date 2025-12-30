سیراف در مسیر ثبت جهانی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0646\u0635\u0631\u0627\u0644\u0644\u0647 \u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645\u06cc\u060c \u0645\u062f\u06cc\u0631 \u06a9\u0644 \u0645\u06cc\u0631\u0627\u062b \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc\u060c \u06af\u0631\u062f\u0634\u06af\u0631\u06cc \u0648 \u0635\u0646\u0627\u06cc\u0639 \u062f\u0633\u062a\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0648\u0634\u0647\u0631 \u0627\u0632 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0631\u0648\u0646\u062f \u062b\u0628\u062a \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0646\u062f\u0631 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e\u06cc \u0633\u06cc\u0631\u0627\u0641 \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0648\u0634\u0647\u0631 \u062e\u0628\u0631 \u062f\u0627\u062f.\n\u0633\u06cc\u0631\u0627\u0641 \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u062f\u0648\u0647\u0632\u0627\u0631 \u0648 \u06f6\u06f0\u06f0 \u0633\u0627\u0644 \u0642\u062f\u0645\u062a \u062f\u0627\u0631\u062f.\n\u00a0\n