راهی برای درمان تیرگی پوست + فیلم

متخصص پوست و مو در خصوص درمان تیرگی پوست توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیرهوشنگ احسانی، متخصص پوست و مو با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در مورد درمان تیرگی پوست نکاتی بیان کرد.

 

 

 

