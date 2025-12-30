باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس پیش‌بینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی استان هرمزگان، امروز سه‌شنبه ۹ دی‌ماه ۱۴۰۴، ناپایداری دریایی در کلیه مناطق ساحلی و فراساحلی استان مورد انتظار است.

طی امروز با تداوم وزش بادهای شدید جنوب‌غربی تا شمال‌غربی، تمامی مناطق دریایی مواج خواهد بود؛ به‌گونه‌ای که بیشینه سرعت باد به حدود ۶۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از ۲۰۰ سانتی‌متر می‌رسد.

در این شرایط، توصیه می‌شود شناورهای سبک، صیادی و تفریحی از تردد دریایی خودداری کنند و تمهیدات ایمنی لازم در نظر گرفته شود.

از ظهر چهارشنبه از شدت باد در تنگه هرمز کاسته خواهد شد، اما همچنان در برخی مناطق از جمله خلیج فارس، جنوب تنگه هرمز و شرق دریای عمان، سرعت باد تا حدود ۳۶ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج در محدوده ۱۵۰ سانتی‌متر پیش‌بینی می‌شود.

بر این اساس، ادامه محدودیت تردد برای شناورهای سبک، صیادی و تفریحی توصیه می‌شود.

پنجشنبه (۱۰ دی‌ماه) کاهش سرعت باد در کلیه مناطق دریایی پیش‌بینی شده و شرایط برای ترددهای دریایی مساعدتر خواهد شد.

از نظر جوی، امروز آسمان بیشتر مناطق استان صاف همراه با غبار محلی خواهد بود.

صبح چهارشنبه با افزایش سرعت بادهای شمال‌شرقی در جنوب‌شرق کشور، مناطق شرقی هرمزگان نیز تحت تأثیر قرار گرفته و احتمال بروز گرد و غبار وجود دارد؛ بنابراین از شهروندان خواسته می‌شود از ترددهای غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.

همچنین به لحاظ دمایی، تا پایان هفته جاری کاهش محسوس دمای کمینه، به‌ویژه در مناطق مرتفع استان، پیش‌بینی می‌شود و لازم است تمهیدات لازم برای حفاظت از محصولات کشاورزی اتخاذ شود.

منبع :هواشناسی هرمزگان