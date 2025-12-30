باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
شناسایی نقاط امن منزل برای در امان ماندن از زلزله + فیلم

سخنگوی آتش نشانی در مورد در امان ماندن از زلزله توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی با حضور در برنامه سلام تهران در خصوص در امان ماندن از زلزله نکاتی را بیان کرد.

 

 

 

