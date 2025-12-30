رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش گفت: فردا ۱۰ دی امتحانات نهایی مدارس طبق برنامه برگزار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - طبق اعلام کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان تهران، کلیه ادارات، موسسات دولتی، مراکز تجاری، مدارس، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، بانکها و شهرداریها به استثنای مراکز درمانی، امداد رسان وخدماتی وشعب کشیک بانکها وانتظامی در روزچهارشنبه ۱۰دی درسطح استان تهران به علت برودت هوا تعطیل اعلام شد. بر اساس این گزارش و اعلام کارگروه تمامی امتحانات دانشگاهها برقرار میباشد.
در همین راستا حسین صادقی، رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد: امتحانات نهایی طبق برنامه برگزار خواهد شد و لغو نخواهد شد. در خصوص امتحانات داخلی نیز تصمیمگیری نهایی بر عهده مدرسه و شورای مدرسه است. در صورتی که به دلیل شرایط خاص، امتحان داخلی در زمان مقرر برگزار نشود، معمولاً به عنوان آخرین امتحان و در زمانی که با دانشآموزان هماهنگ میشود، برگزار خواهد شد.
رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش افزود: به طور معمول، شورای مدرسه پس از بررسی شرایط، مصوبه لازم را صادر کرده و زمان برگزاری امتحانات داخلی را تعیین میکند. با این حال، اختیار نهایی در این زمینه با مدرسه و شورای مدرسه است.