براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هم اکنون در شرایط قابل قبول و در مرز پاکی قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان- میانگین کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون روی عدد ۶۷ و در وضعیت قابل قبول قرار داشت.
میانگین کیفیت هوا هماکنون به دلیل وزش باد با آلاینده شاخص ۶۰ و در شرایط قابل قبول قرار دارد.
از ابتدای امسال تاکنون، کیفیت هوای پایتخت ۶ روز در وضعیت «پاک»، ۱۳۲ روز «قابل قبول»، ۱۲۱ روز «ناسالم برای گروههای حساس»، ۲۱ روز «ناسالم»، ۲ روز «بسیار ناسالم» و ۲ روز در شرایط «خطرناک» قرار داشت.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به شش دسته اصلی تقسیم بندی میشود. بر اساس این تقسیم بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروههای حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.