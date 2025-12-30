باشگاه خبرنگاران جوان- رضا فرجپور گفت: ۱۱ اکیپ عملیاتی راهداری متشکل از ۴۵ نیروی مجرب و تخصصی بهصورت شبانهروزی در محورهای مواصلاتی حوزه استحفاظی شهرستان مستقر شدهاند و عملیات پایش، برفروبی و ایمنسازی راهها به طور مستمر در حال انجام است.
او با تأکید بر حساسیت شرایط جوی افزود: با وجود بارش برف در تمامی راههای ارتباطی شهرستان و ناپایداری وضعیت هوا، خوشبختانه بهواسطهٔ تلاش شبانهروزی نیروهای راهداری، تمامی محورهای مواصلاتی باز و قابل تردد هستند، اما شرایط جادهها نیازمند رعایت حداکثری نکات ایمنی از سوی رانندگان است.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان مشگینشهر با اشاره به پیشبینی هواشناسی مبنی بر آغاز موج دوم بارشها از بعدازظهر امروز تصریح کرد: تمامی نیروها، ماشینآلات و اکیپهای عملیاتی تا عادیشدن کامل شرایط جوی در حالت آمادهباش صددرصدی قرار دارند و حضور نیروها در محورها بهصورت مداوم ادامه خواهد داشت تا از بروز هرگونه انسداد یا حادثه احتمالی جلوگیری شود.
فرج پور تأکید کرد: رانندگان بهویژه در محورهای کوهستانی و برفگیر، حتماً زنجیرچرخ، تجهیزات گرمایشی، سوخت کافی و لوازم ایمنی به همراه داشته باشند و از سرعت و سبقت غیرمجاز بهطورجدی پرهیز کنند.
او تصریح کرد: از شهروندان و مسافران خواست باتوجهبه شرایط جوی پیشرو، تاحدامکان از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کنند و پیش از آغاز هرگونه تردد، از وضعیت جادهها مطلع شوند و شهروندان میتوانند برای دریافت آخرین اطلاعات مربوط به وضعیت ترافیکی، انسدادهای احتمالی و شرایط جوی محورهای مواصلاتی، با سامانه ۱۴۱ مرکز اطلاعرسانی سازمان راهداری تماس حاصل کنند.
منبع: راهداری