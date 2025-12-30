نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز خود به بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ خواهند پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه علنی امروز (سه شنبه ۹ دی) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، برگزار شد.

موارد زیر در دستور کار جلسه علنی امروز نمایندگان قرار دارد:
رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درمورد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی درمورد طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست درباره لایحه مدیریت پسماند
بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه الحاقه دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده کنوانسیون مکه مکرمه دولت‌های عضو سازمان همکاری اسلامی

