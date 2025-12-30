رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران از رانندگان درخواست کرد از سفر‌های غیرضروری به‌ویژه در محور‌های کوهستانی استان خودداری کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ هادی عبادی رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران با توجه به صدور هشدار جوی سطح نارنجی، از رانندگان درخواست کرد از سفر‌های غیرضروری به‌ویژه در محور‌های کوهستانی استان خودداری کنند.

او با تأکید بر لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید و احتمال ریزش سنگ، رعایت کامل قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، پرهیز از عجله و شتاب در رانندگی و حرکت با سرعت مطمئنه را ضروری دانست.

رئیس پلیس راه مازندران همچنین بر همراه داشتن زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی در محور‌های کوهستانی تأکید کرد و از رانندگان خواست با رعایت توصیه‌های پلیس، نقش مؤثری در حفظ ایمنی خود و سایر کاربران راه داشته باشند.

آماده‌باش غله مازندران؛ تدابیر فوری برای تأمین آرد و نان در تعطیلات پیش رو
