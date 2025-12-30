باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - این مراسم دکتر سیدرضا موسوی، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، با اشاره به سیر تاریخی حکومت دینی در اسلام اظهار کرد: در طول تاریخ اسلام، تنها حدود ۱۵ سال تجربه تشکیل حکومت دینی وجود داشته است، اما به برکت انقلاب اسلامی، رهبری امام خمینی(ره) و خون مطهر شهدا، ملت ایران بیش از چهار دهه زیر پرچم حکومت دینی زندگی کرده است.

وی با تأکید بر اینکه تحقق کامل ارزش‌های اسلامی فرآیندی زمان‌بر است، افزود: حتی در دوران پیامبر اسلام(ص) و امیرالمؤمنین(ع) نیز موانع، جنگ‌ها و کارشکنی صاحبان زر و زور وجود داشت و عدالت مطلق به‌صورت دفعی محقق نشد؛ بنابراین نباید انتظار داشت که شکل‌گیری تمدن اسلامی بدون چالش و دشواری باشد.

این سخنران با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب تصریح کرد: مشکلات، فسادها و نارسایی‌ها نباید اصل و ماهیت حکومت دینی را زیر سؤال ببرد، چراکه دشمنان همواره در مسیر تحقق کامل ارزش‌های الهی مانع‌تراشی کرده‌اند.

دکتر موسوی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهید حاج قاسم سلیمانی، او را پرورش‌یافته مکتب امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب دانست و گفت: حاج قاسم معتقد بود حفظ انقلاب اسلامی از اوجب واجبات است و اگر این انقلاب آسیب ببیند، دیگر فرصتی برای تحقق ارزش‌های اسلام و اهل‌بیت(ع) باقی نخواهد ماند.

وی در پایان، نهم دی‌ماه را نماد بصیرت، آگاهی و حضور به‌موقع مردم در دفاع از ولایت و انقلاب اسلامی دانست و تأکید کرد: ملت ایران با هوشیاری و پایداری خود بارها نشان داده‌اند که در بزنگاه‌های تاریخی، از آرمان‌های انقلاب و نظام اسلامی دفاع خواهند کرد.