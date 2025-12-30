سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه از عرضه گسترده برنج وارداتی هندی با قیمت تنظیم بازاری ۱۲۵ هزار تومان در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - کمیل عسکری سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه از عرضه گسترده برنج وارداتی هندی با قیمت تنظیم بازاری در شهرستان، روستای نظام محله فروشگاه ولیعصر خبر داد و گفت: این اقدام در راستای تأمین نیاز‌های مصرف‌کنندگان و کنترل قیمت‌ها انجام می‌شود.

او افزود: پس از هماهنگی‌های صورت‌گرفته، برنج وارداتی هندی با قیمت مصوب و تنظیم بازار در سطح شهرستان توزیع می‌شود.

عسکری گفت: قیمت هر کیلوگرم برنج هندی تنظیم بازاری، ۱۲۵ هزار تومان است که این اقدام به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان و کنترل بازار صورت گرفته است.

او افزود: جهاد کشاورزی گلوگاه به صورت مستمر با همکاری اداره صنعت، معدن و تجارت و بسیج اصناف و تعزیرات حکومتی در گشت‌های مشترک، نظارت بر نحوه عرضه و فروش برنج با قیمت مصوب را انجام می‌دهد و با هرگونه تخلف و تخلف‌فروشندگان، برخورد قانونی خواهدشد.