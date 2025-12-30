باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - ساسان فلاح‌فر، تهیه‌کننده مستند «سرباز ۶۳ ساله» و مستندساز در پاسخ به این سوال که چطور باید قهرمانان‌مان را فاقد نگاه کلیشه‌ای معرفی کنیم؟ گفت: پایه اصلی کار داستانی یا مستند در مورد شخصیت‌ها چه در ایران و چه در تمام دنیا پژوهش است. اگر پایه پژوهش بلغزد، آن اثر به نحوه صحیح تولید نمی‌شود. ما در ایران آثاری را می‌بینیم که به نحوه صحیح و بر پایه پژوهش تولید شده است. چون کارگردانان بسیار خوبی در ایران داریم.

فلاح‌فر مسئله اصلی را محتوا و متن دانست و افزود: ما وقتی می‌خواهیم درباره حاج قاسم یا قهرمانان‌مان صحبت کنیم، اگر پژوهش و نگارش متن صحیح داشته باشیم، می‌توانیم به نتایج خوبی دست یابیم. آثاری هم که به اصطلاح در نیامده، بخاطر عدم پایه‌ریزی ساختمان پژوهش است. چون اگر پژوهش نباشد، نمی‌دانیم باید چه چیزی بنا کنیم. بنابراین، از آنجایی که کارگردانان‌مان در فرم بسیار حرفه‌ای هستند، تاحدودی از پژوهش و متن غفلت می‌کنند. اما درباره حاج قاسم می‌توانم بگویم کار‌های خوبی در این زمینه در دست تولید است.

این مستندساز در پاسخ به این پرسش که آیا در آینده تولید مستندی با موضوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و نقش حاج قاسم در تعویق این جنگ در دستور کارتان قرار می‌گیرد؟ گفت: فعلاً خیر، چون مسئله جنگ ۱۲ روزه بسیار پیچیده است و نیاز به بازنگری مجدد در تاریخ حضور موثر ما در منطقه دارد؛ حضوری که از سال ۱۳۷۶ با فعالیت شهید قاسم سلیمانی اتفاق افتاد. بنابراین، باید از این زاویه به موضوع نگاه شود که در تمام سال‌ها چه چیزی جلوی جنگ را گرفته است.

وی درباره ضرورت ساخت چنین مستند‌هایی با موضوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت: به‌نظرم باید زودتر ساخت چنین مستند‌هایی کلید زده شود. البته جنگ ۱۲ روزه از آن دسته جنگ‌هایی نیست که به این زودی‌ها از خاطر مردم پاک شود. ممکن است جنگ هشت ساله ما از خاطرات پاک شود، که نمی‌شود. ولی سبک جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و پایان آن متفاوت بود. یعنی این جمله شهید سلیمانی که گفت: «این جنگ را شما شروع می‌کنید، ولی پایانش را ما ترسیم می‌کنیم»، اتفاق افتاد و تمام دنیا آن را دیدند. چراکه ما از یک جنگ هشت ساله به یک جنگ ۱۲ روزه رسیدیم. این قدرت از کجا آمد؟ مستند می‌تواند به این سوالات مهم پاسخ بدهد.