دبیر جامعه روحانیت شیراز گرامیداشت حماسه ۹ دی، این روز را نماد پیوند عمیق مردم با ولایت توصیف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجتالاسلام والمسلمین سید محیالدین طاهری، در حاشیه مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی، این روز را نماد پیوند عمیق مردم با ولایت توصیف کرد و گفت: ۹ دی روزی است که ملت ایران با حضور آگاهانه و انقلابی خود، خط بطلانی بر فتنهانگیزی دشمنان کشیدند و نشان دادند که در دفاع از ارزشهای انقلاب، لحظهای درنگ نخواهند کرد.
او با اشاره به اهمیت بصیرت در مواجهه با فتنهها افزود: اگر مردم در آن روز تاریخی با تمام وجود به میدان نمیآمدند، دشمنان نظام و انقلاب به اهداف شوم خود دست مییافتند. اما ملت ایران با تکیه بر ایمان، ولایتمداری و هوشیاری، نقشههای آنان را نقش بر آب کردند.
دبیر جامعه روحانیت شیراز همچنین بر ضرورت تبیین ابعاد فتنه ۸۸ برای نسل جوان تأکید کرد و گفت: نسل امروز باید بداند که امنیت و آرامش امروز، مرهون ایستادگی دیروز است. ۹ دی فقط یک روز در تقویم نیست، بلکه یک جریان زنده و الهامبخش برای همه نسلهاست.
او با اشاره به نقش روحانیت در روشنگری و صیانت از انقلاب اسلامی تصریح کرد: جامعه روحانیت همواره در کنار مردم و در خط مقدم دفاع از ارزشهای دینی و انقلابی بوده است. در فتنه ۸۸ نیز علما با روشنگری و تبیین حقایق، نقش مؤثری در خنثیسازی توطئهها ایفا کردند.
حجتالاسلام والمسلمین طاهری در پایان با تأکید بر لزوم هوشیاری مستمر در برابر فتنههای نوظهور خاطرنشان کرد: دشمنان انقلاب اسلامی هرگز از توطئه علیه این ملت دست نمیکشند. امروز هم باید با همان روحیه ۹ دی، در میدان دفاع از حقیقت و ولایت باقی بمانیم و اجازه ندهیم غبار فتنه، چهرهی نورانی انقلاب را بپوشاند.