باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

مسمومیت به چه معناست؟ + فیلم

در هنگام مسمومیت شرایطی در بدن رخ می‌دهد که فعالیت ارگان‌های مختلف بدن دچار اختلال می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - انواع مختلفی از مسمومیت ها، تاثیرات مخربی بر فعالیت ارگان های حیاتی بدن می گذارند. برخی مسمومیت ها نیز سیستمی هستند و روی تمام ارگان های بدن تاثیر می گذارد.

مطالب مرتبط
مسمومیت به چه معناست؟ + فیلم
young journalists club

ویتامین‌هایی که می‌تواند عوارض مسمومیت ناشی از آلودگی هوا را کم کند + فیلم

مسمومیت به چه معناست؟ + فیلم
young journalists club

ورود موتورسیکلت به تونل ممنوع است یا خیر؟ + فیلم

مسمومیت به چه معناست؟ + فیلم
young journalists club

در خانه تکانی، مراقب گاز‌های سمی باشید! + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
بارش برف در بهشت امام رضا علیه السلام + فیلم
۵۶۲

بارش برف در بهشت امام رضا علیه السلام + فیلم

۰۹ . دی . ۱۴۰۴
بهانه تراشی آمریکا برای لشکرکشی به غرب آسیا + فیلم
۵۵۶

بهانه تراشی آمریکا برای لشکرکشی به غرب آسیا + فیلم

۰۹ . دی . ۱۴۰۴
ماجرای پیام رهبر معظم انقلاب به حزب الله که حاج قاسم حامل آن بود + فیلم
۵۲۲

ماجرای پیام رهبر معظم انقلاب به حزب الله که حاج قاسم حامل آن بود + فیلم

۰۹ . دی . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.