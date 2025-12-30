مسمومیت به چه معناست؟ + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u0646\u0648\u0627\u0639 \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u0633\u0645\u0648\u0645\u06cc\u062a \u0647\u0627\u060c \u062a\u0627\u062b\u06cc\u0631\u0627\u062a \u0645\u062e\u0631\u0628\u06cc \u0628\u0631 \u0641\u0639\u0627\u0644\u06cc\u062a \u0627\u0631\u06af\u0627\u0646 \u0647\u0627\u06cc \u062d\u06cc\u0627\u062a\u06cc \u0628\u062f\u0646 \u0645\u06cc \u06af\u0630\u0627\u0631\u0646\u062f. \u0628\u0631\u062e\u06cc \u0645\u0633\u0645\u0648\u0645\u06cc\u062a \u0647\u0627 \u0646\u06cc\u0632 \u0633\u06cc\u0633\u062a\u0645\u06cc \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f \u0648 \u0631\u0648\u06cc \u062a\u0645\u0627\u0645 \u0627\u0631\u06af\u0627\u0646 \u0647\u0627\u06cc \u0628\u062f\u0646 \u062a\u0627\u062b\u06cc\u0631 \u0645\u06cc \u06af\u0630\u0627\u0631\u062f.\n