تشکیل کارگروه حل اختلاف اقتصاد دیجیتال با دستور رئیس قوه قضاییه

وزیر ارتباطات از دستور ویژه رئیس قوه‌قضاییه در شورای عالی قضایی برای تشکیل کارگروهی با مشارکت فعالان زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال خبر داد؛ کارگروهی که قرار است موضوعات محل اختلاف را بررسی کند و از برخورد‌های سلیقه‌ای با کسب‌وکار‌ها پرهیز شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - ستار هاشمی وزیر ارتباطات گفت: رئیس قوه‌قضاییه در شورای عالی قضایی دستور ویژه دادند که کارگروهی با مشارکت فعالان زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال شکل گیرد و تعداد ۳ تا ۵ نفر به نمایندگی از کسب‌وکارها، این کارگروه را تشکیل می‌دهند.

ستار هاشمی درباره این کارگروه توضیح داد: موضوعاتی که محل اختلاف است، شاکی خصوصی دارد یا دادستان وارد آن اختلاف می‌شود، به حسب صلاحدیدی که ریاست قوه قضاییه دارد، به این کارگروه ارجاع داده می‌شود تا این اختلاف‌ها به حداقل برسد و از برخورد‌های سلیقه‌ای با زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال پرهیز شود.

برچسب ها: وزیر ارتباطات ، اقتصاد دیجیتال
خبرهای مرتبط
نخستین سیگنال‌های سه ماهواره ایرانی با موفقیت دریافت شد
وزیر ارتباطات: شبکه ملی اطلاعات به ارتقای حکمرانی فضای مجازی کمک می‌کند
هاشمی: توسعه 5G بدون حکمرانی داده و مشارکت بخش خصوصی ممکن نیست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هشدار فوری در مورد شیوع قارچ کشنده مقاوم در برابر دارو در ۶۱ کشور
نتایج تکان دهنده یک مطالعه در مورد پایان جهان
زایمان سالم موش‌های چینی که از فضا بازگشتند
شناسایی روش‌های مؤثر جدید برای پیشگیری از سرماخوردگی و آنفولانزا
درمانی نوآورانه برای صرع که حافظه را بازیابی و از تشنج جلوگیری می‌کند
ویژگی‌های کلیدی ساعت جدید شیائومی
اطلاعیه OpenAI برای جذب یک مدیر ارشد با حقوق ۵۵۵۰۰۰ دلار
رسیدن یک ابر پلاسمای خورشیدی به زمین در شب سال نوی میلادی
هوش مصنوعی بومی دقت تشخیص سرطان سینه را در ماموگرافی افزایش داد
آخرین اخبار
هوش مصنوعی بومی دقت تشخیص سرطان سینه را در ماموگرافی افزایش داد
زایمان سالم موش‌های چینی که از فضا بازگشتند
درمانی نوآورانه برای صرع که حافظه را بازیابی و از تشنج جلوگیری می‌کند
رسیدن یک ابر پلاسمای خورشیدی به زمین در شب سال نوی میلادی
شناسایی روش‌های مؤثر جدید برای پیشگیری از سرماخوردگی و آنفولانزا
اطلاعیه OpenAI برای جذب یک مدیر ارشد با حقوق ۵۵۵۰۰۰ دلار
هشدار فوری در مورد شیوع قارچ کشنده مقاوم در برابر دارو در ۶۱ کشور
نتایج تکان دهنده یک مطالعه در مورد پایان جهان
ویژگی‌های کلیدی ساعت جدید شیائومی
کاهش ۵۰ درصدی ظرفیت پزشکی؛ آیا قانون تثبیت ظرفیت پزشکی لغو می‌شود؟
درمان سوختگی با روش‌های سنتی و دارو‌های محلی، علمی نیست + فیلم
حذف آزمون هماهنگ پایه ششم و بازگشت گواهی‌نامه پایان دوره ابتدایی
تشکیل کارگروه حل اختلاف اقتصاد دیجیتال با دستور رئیس قوه قضاییه
برگزاری امتحانات نهایی قطعی است/ تصمیم‌گیری درباره امتحانات داخلی با شورای مدارس
تأمین کتاب‌های درسی برای ۸۳ هزار دانش‌آموز با نیازهای ویژه در کشور