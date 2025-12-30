تشکیل کارگروه حل اختلاف اقتصاد دیجیتال با دستور رئیس قوه قضاییه

باشگاه خبرنگاران جوان - ستار هاشمی وزیر ارتباطات گفت: رئیس قوه‌قضاییه در شورای عالی قضایی دستور ویژه دادند که کارگروهی با مشارکت فعالان زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال شکل گیرد و تعداد ۳ تا ۵ نفر به نمایندگی از کسب‌وکارها، این کارگروه را تشکیل می‌دهند.

ستار هاشمی درباره این کارگروه توضیح داد: موضوعاتی که محل اختلاف است، شاکی خصوصی دارد یا دادستان وارد آن اختلاف می‌شود، به حسب صلاحدیدی که ریاست قوه قضاییه دارد، به این کارگروه ارجاع داده می‌شود تا این اختلاف‌ها به حداقل برسد و از برخورد‌های سلیقه‌ای با زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال پرهیز شود.