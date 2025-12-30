مرد باغدار که متهم است پسر جوانی را به خاطر چیدن ۳ عدد هلو از درخت با اسلحه به قتل رسانده در حالی پای میز محاکمه ایستاد که مدعی است در دفاع از خودش مرتکب جنایت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- یکسال قبل گزارش درگیری مرگباری در یکی از باغ‌های محدوده شهرری به پلیس اعلام شد. پس از حضور مأموران و بررسی‌های اولیه مشخص شد که مرد باغداری مدعی شده سارق میوه‌های باغش را که پسری ۲۶ ساله بوده به قتل رسانده است.

مرد باغدار در محل بازداشت شد و به قتل پسر جوان اعتراف کرد. دوستان مقتول در توضیح ماجرا به پلیس گفتند: «چند ساعت قبل برای شنا به یک استخر کشاورزی رفته بودیم که چشم مان به درختان هلو در باغ کنار استخر افتاد. قصد داشتیم از بالای دیوار چند هلو بچینیم که به یکباره صاحب باغ با اسلحه به سراغ مان آمد. هر چه گفتیم ما برای سرقت نیامده بودیم و می‌خواستیم فقط چند تا هلو بچینیم مرد باغدار با لحن تندی با ما برخورد کرد. همان موقع دوستمان - مقتول- از داخل استخر بیرون آمد و به صاحب باغ گفت: «به چه حقی برای چیدن دو تا هلو به روی ما اسلحه کشیدی؟ اصلاً خودت مجوز حمل سلاح داری؟ ولی بعد از این حرف‌ها بحث بالا گرفت و مقتول می‌خواست با پلیس تماس بگیرد که مرد مسلح گلوله‌ای به سینه او شلیک کرد و باعث قتلش شد.» با تکمیل تحقیقات پرونده برای رسیدگی به شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

در دادگاه چه گذشت؟

در ابتدای جلسه اولیای دم درخواست قصاص کردند. سپس متهم به جایگاه رفت و گفت: «روز حادثه مقتول به داخل باغم آمده بود و به من حمله کرد و در حالی که با هم گلاویز شده بودیم من ناخواسته گلوله‌ای شلیک کردم و به سینه او خورد. قصدم کشتن او نبود و تنها برای دفاع از خودم اسلحه کشیده بودم.» در ادامه دوستان مقتول به عنوان شاهد به قضات گفتند: «ما اصلاً وارد باغش نشده بودیم و متهم دروغ می‌گوید که درگیری فیزیکی پیدا کرده بود. او از راه دور سینه دوستمان را نشانه گرفت و شلیک کرد، چون او می‌خواست ماجرای اسلحه را به پلیس گزارش دهد.»

بعد از آن کارشناس اسلحه‌شناسی به جایگاه رفت و به قضات گفت: «من جسد را از نزدیک ندیدم. اما بر اساس گزارش اولیه پلیس و عکس‌های جسد می‌توانم بگویم که نحوه ورود گلوله به بدن و میزان سوختگی نشان می‌دهد که گلوله حداقل از فاصله یک و نیم متری شلیک شده است. چراکه اگر از نزدیک و در درگیری فیزیکی گلوله شلیک می‌شد نوع سوختگی متفاوت بود، اما گلوله در بدن قربانی مانده و مستندات نشان می‌دهد گلوله از بالا به پایین و از چپ به راست شلیک شده است. در نتیجه می‌توان گفت ضارب با هدف‌گیری به مقتول شلیک کرده است.»

با پایان جلسه قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

منبع: روزنامه ایران

دادگاه ، قتل
تبادل نظر

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۰ ۰۹ دی ۱۴۰۴
عجب آدم بیشعوری بوده به خاطر چند تا میوه آدم کشته باید قصاص بشه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۴ ۰۹ دی ۱۴۰۴
سزای خوردن یا سرقت ۳ عدد هلو گلوله است ؟
باغداری را می شناسم ؛ درختان گردو منتهی به جاده و گذر عمومی را نمی ریزد و می گذارد برای استفاده مسافرین و گردشگران او اعتقاد دارد این کار باعث گشایش رزق و روزی و برکت محصولش می شود .
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۲ ۰۹ دی ۱۴۰۴
باید قصاص بشود
۲
۷
پاسخ دادن
