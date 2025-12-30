باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - فخرالدین کشاورز در آیین تکریم و معارفه فرمانده پلیس فرودگاه فارس با اشاره به اهمیت رفتار حرفهای و اخلاقمدارانه در این حوزه افزود: پلیس فرودگاهها نماد پلیس انقلابی، متعهد و خانوادهمحور است و در مجموعه پلیس فرودگاههای کشور، بهویژه در استان فارس، این رویکرد بهخوبی محقق شده است.
او گفت: حضور فرماندهان مختلف و تلاش شبانهروزی نیروهای انتظامی موجب شده نظم و امنیت مطلوبی در فرودگاهها حاکم باشد و این امنیت، زمینهساز انجام سفرهای داخلی و خارجی مردم در آرامش کامل و بدون دغدغههای امنیتی شده است.
مدیرکل فرودگاههای فارس با اشاره به تعامل مطلوب میان مجموعه فرودگاهها و پلیس فرودگاهها تصریح کرد: همکاری و هماهنگی سازنده میان این دو مجموعه باعث ارتقای سطح خدمات و اجرای مطلوب مأموریتها شده و این تعامل در آینده نیز با سایر نهادها و بخشها به بهترین شکل ادامه خواهد یافت.
کشاورز در ادامه با قدردانی از زحمات سرهنگ صفری، فرمانده پیشین پلیس فرودگاههای استان فارس، اظهار داشت: سرهنگ صفری در طول دوران مسئولیت خود با دغدغهمندی، تعهد و حضور میدانی شبانهروزی، مأموریتها را با حساسیت بالا دنبال کردند و در هر مأموریتی شخصاً پیشگام بودند. برای ایشان در آستانه بازنشستگی، آرزوی سلامتی و موفقیت در تمامی مراحل زندگی دارم.
او همچنین برای سرهنگ پورمحمد، فرمانده جدید پلیس فرودگاههای استان فارس، آرزوی توفیق روزافزون کرد و افزود: پیش از این نیز از شایستگیها و توانمندیهای ایشان آگاه بودیم و یقین داریم حضور این افسر لایق، منشأ خیر و برکت برای استان فارس خواهد بود. مجموعه فرودگاههای استان آمادگی دارد تعامل و همکاری همهجانبهای با پلیس فرودگاهها داشته باشد تا مأموریتها به بهترین نحو ممکن انجام شود.
معاون هماهنگکننده فرمانده انتظامی استان فارس در این مراسم گفت: این گردهمایی نشانه قدرشناسی از خدمات یکی از نیروهای خدوم انتظامی است که بهترین سالهای عمر خود را در مسیر خدمت به امنیت کشور و مردم سپری کرده است.
سرهنگ محمدهاشم قسام با اشاره به حضور سردار حاجی حسینلو رئیس پلیس فرودگاههای کشور، و مسئولان استانی، افزود: یکی از همکاران پرتلاش ما پس از ۳۰ سال خدمت در استانهای مختلف از جمله آذربایجان غربی، خوزستان، چهارمحالوبختیاری و فارس، امروز به افتخار بازنشستگی نائل میشود و این مراسم فرصتی برای تقدیر از مجاهدتهای شبانهروزی اوست.
معاون هماهنگکننده فرمانده انتظامی فارس با اشاره به تقارن این مراسم با ایام ماه مبارک رجب، روز بصیرت و فرارسیدن میلاد حضرت امیرالمؤمنین علی (ع)، این مناسبتها را گرامی داشت و یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و بهویژه شهدای فراجا را زنده نگه داشت و گفت: امنیت امروز کشور مرهون جانفشانی مردانی است که با نثار جان خود، مسیر خدمت و آرامش را برای جامعه هموار کردند.
سرهنگ قسام با تشریح گستره وسیع مأموریتهای فراجا تصریح کرد: امروز پلیس در حوزههای تخصصی متعددی از جمله پلیس فرودگاه، راهآهن، فتا، بینالملل، راهور، پلیس راه و کلانتریها ایفای نقش میکند و این حجم از مسئولیت، ایثار، صبوری و ازخودگذشتگی فراوان میطلبد.
معاون هماهنگکننده فرمانده انتظامی فارس ادامه داد: پوشیدن لباس خدمت، قداست و محدودیتهایی را به همراه دارد که نیروهای انتظامی با تحمل آنها، شأن و حرمت این لباس را حفظ میکنند.
او با بیان اینکه پلیس، نیرویی خدوم و در عین حال مظلوم است، ابراز امیدواری کرد مجموعههای حاضر بتوانند بخشی از زحمات این عزیزان را جبران کرده و در مسیر تعالی کشور و خدمت بیشتر به مردم گام بردارند.
معاون هماهنگکننده فرمانده انتظامی فارس با اشاره به همکاری چندساله خود با سرهنگ صفری، فرمانده پیشین پلیس فرودگاههای استان، گفت: ایشان مدیری صبور، آرام و دغدغهمند بودند که در همه شرایط، حتی در ایام بحرانی از جمله جنگ ۱۲روزه، با تمام توان در میدان حضور داشتند و تلاشها و مجاهدتهای ایشان و همکارانشان مثالزدنی است.
سرهنگ قسام همچنین با خیرمقدم به سرهنگ پورمحمد، فرمانده جدید پلیس فرودگاههای فارس، اظهار داشت: روحیه همکاری، انگیزه و انرژی مثبت ایشان نویدبخش تعامل بهتر دستگاههای اجرایی در یکی از حساسترین مراکز خدماترسانی به مردم است و امیدواریم این همکاریها منجر به ارتقای هرچه بیشتر امنیت و خدمات شود.
آیین تکریم و معارفه فرمانده پلیس فرودگاه فارس با حضور مسئولان ارشد انتظامی، امنیتی، بخش خصوصی، شرکتهای هواپیمایی و اعضای کمیته حفاظت و امنیت استان برگزار شد.