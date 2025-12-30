مدیرکل فرودگاه‌های فارس، با تأکید بر نقش کلیدی پلیس فرودگاه‌ها در نخستین مواجهه گردشگران و مهمانان خارجی با کشور، گفت: اغلب مسافران و توریست‌های خارجی، اولین برخورد خود با ایران را در فرودگاه‌ها و از طریق نیرو‌های پلیس تجربه می‌کنند و همین موضوع، حساسیت مأموریت این نیرو‌ها را دوچندان می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - فخرالدین کشاورز در آیین تکریم و معارفه فرمانده پلیس فرودگاه فارس با اشاره به اهمیت رفتار حرفه‌ای و اخلاق‌مدارانه در این حوزه افزود: پلیس فرودگاه‌ها نماد پلیس انقلابی، متعهد و خانواده‌محور است و در مجموعه پلیس فرودگاه‌های کشور، به‌ویژه در استان فارس، این رویکرد به‌خوبی محقق شده است.

او گفت: حضور فرماندهان مختلف و تلاش شبانه‌روزی نیروهای انتظامی موجب شده نظم و امنیت مطلوبی در فرودگاه‌ها حاکم باشد و این امنیت، زمینه‌ساز انجام سفرهای داخلی و خارجی مردم در آرامش کامل و بدون دغدغه‌های امنیتی شده است.

مدیرکل فرودگاه‌های فارس با اشاره به تعامل مطلوب میان مجموعه فرودگاه‌ها و پلیس فرودگاه‌ها تصریح کرد: همکاری و هماهنگی سازنده میان این دو مجموعه باعث ارتقای سطح خدمات و اجرای مطلوب مأموریت‌ها شده و این تعامل در آینده نیز با سایر نهادها و بخش‌ها به بهترین شکل ادامه خواهد یافت.

کشاورز در ادامه با قدردانی از زحمات سرهنگ صفری، فرمانده پیشین پلیس فرودگاه‌های استان فارس، اظهار داشت: سرهنگ صفری در طول دوران مسئولیت خود با دغدغه‌مندی، تعهد و حضور میدانی شبانه‌روزی، مأموریت‌ها را با حساسیت بالا دنبال کردند و در هر مأموریتی شخصاً پیشگام بودند. برای ایشان در آستانه بازنشستگی، آرزوی سلامتی و موفقیت در تمامی مراحل زندگی دارم.

او همچنین برای سرهنگ پورمحمد، فرمانده جدید پلیس فرودگاه‌های استان فارس، آرزوی توفیق روزافزون کرد و افزود: پیش از این نیز از شایستگی‌ها و توانمندی‌های ایشان آگاه بودیم و یقین داریم حضور این افسر لایق، منشأ خیر و برکت برای استان فارس خواهد بود. مجموعه فرودگاه‌های استان آمادگی دارد تعامل و همکاری همه‌جانبه‌ای با پلیس فرودگاه‌ها داشته باشد تا مأموریت‌ها به بهترین نحو ممکن انجام شود.

معاون هماهنگ‌کننده فرمانده انتظامی استان فارس در این مراسم گفت: این گردهمایی نشانه قدرشناسی از خدمات یکی از نیروهای خدوم انتظامی است که بهترین سال‌های عمر خود را در مسیر خدمت به امنیت کشور و مردم سپری کرده است.

 سرهنگ محمدهاشم قسام با اشاره به حضور سردار حاجی حسینلو رئیس پلیس فرودگاه‌های کشور، و مسئولان استانی، افزود: یکی از همکاران پرتلاش ما پس از ۳۰ سال خدمت در استان‌های مختلف از جمله آذربایجان غربی، خوزستان، چهارمحال‌وبختیاری و فارس، امروز به افتخار بازنشستگی نائل می‌شود و این مراسم فرصتی برای تقدیر از مجاهدت‌های شبانه‌روزی اوست.

معاون هماهنگ‌کننده فرمانده انتظامی فارس با اشاره به تقارن این مراسم با ایام ماه مبارک رجب، روز بصیرت و فرارسیدن میلاد حضرت امیرالمؤمنین علی (ع)، این مناسبت‌ها را گرامی داشت و یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و به‌ویژه شهدای فراجا را زنده نگه داشت و گفت: امنیت امروز کشور مرهون جان‌فشانی مردانی است که با نثار جان خود، مسیر خدمت و آرامش را برای جامعه هموار کردند.

سرهنگ قسام با تشریح گستره وسیع مأموریت‌های فراجا تصریح کرد: امروز پلیس در حوزه‌های تخصصی متعددی از جمله پلیس فرودگاه، راه‌آهن، فتا، بین‌الملل، راهور، پلیس راه و کلانتری‌ها ایفای نقش می‌کند و این حجم از مسئولیت، ایثار، صبوری و ازخودگذشتگی فراوان می‌طلبد.

معاون هماهنگ‌کننده فرمانده انتظامی فارس ادامه داد: پوشیدن لباس خدمت، قداست و محدودیت‌هایی را به همراه دارد که نیروهای انتظامی با تحمل آن‌ها، شأن و حرمت این لباس را حفظ می‌کنند.

او با بیان اینکه پلیس، نیرویی خدوم و در عین حال مظلوم است، ابراز امیدواری کرد مجموعه‌های حاضر بتوانند بخشی از زحمات این عزیزان را جبران کرده و در مسیر تعالی کشور و خدمت بیشتر به مردم گام بردارند.

معاون هماهنگ‌کننده فرمانده انتظامی فارس با اشاره به همکاری چندساله خود با سرهنگ صفری، فرمانده پیشین پلیس فرودگاه‌های استان، گفت: ایشان مدیری صبور، آرام و دغدغه‌مند بودند که در همه شرایط، حتی در ایام بحرانی از جمله جنگ ۱۲روزه، با تمام توان در میدان حضور داشتند و تلاش‌ها و مجاهدت‌های ایشان و همکارانشان مثال‌زدنی است.

سرهنگ قسام همچنین با خیرمقدم به سرهنگ پورمحمد، فرمانده جدید پلیس فرودگاه‌های فارس، اظهار داشت: روحیه همکاری، انگیزه و انرژی مثبت ایشان نویدبخش تعامل بهتر دستگاه‌های اجرایی در یکی از حساس‌ترین مراکز خدمات‌رسانی به مردم است و امیدواریم این همکاری‌ها منجر به ارتقای هرچه بیشتر امنیت و خدمات شود.

آیین تکریم و معارفه فرمانده پلیس فرودگاه فارس با حضور مسئولان ارشد انتظامی، امنیتی، بخش خصوصی، شرکت‌های هواپیمایی و اعضای کمیته حفاظت و امنیت استان برگزار شد. 

برچسب ها: تکریم و معارفه ، فرودگاه های فارس ، پلیس فرودگاه ، شیراز
خبرهای مرتبط
آمادگی فرودگاه‌های فارس برای برقراری پرواز‌های جدید
برقراری اولین پرواز هواپیمایی الجزیره در مسیر کویت - شیراز
آمادگی کامل برای مقابله با سیلاب در فرودگاه‌های فارس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کلاهبرداری از شهروندان با رسید جعلی بانکی؛ متهم دستگیر شد
سوء استفاده صاحبخانه از تصاویر پرستار فرزندش
تیراندازی در مراسم تشییع در مرودشت؛ ۵ نفر دستگیر شدند
دستاورد‌های پلیس فارس در برخورد با جرائم مختلف
خسارت ۳۳۶ میلیارد ریالی سامانه بارشی اخیر به شبکه و تاسیسات برق فارس
آخرین اخبار
دستاورد‌های پلیس فارس در برخورد با جرائم مختلف
کلاهبرداری از شهروندان با رسید جعلی بانکی؛ متهم دستگیر شد
سوء استفاده صاحبخانه از تصاویر پرستار فرزندش
تیراندازی در مراسم تشییع در مرودشت؛ ۵ نفر دستگیر شدند
خسارت ۳۳۶ میلیارد ریالی سامانه بارشی اخیر به شبکه و تاسیسات برق فارس
استان فارس فردا چهارشنبه ۱۰ دی تعطیل شد
بصیرت و میثاق؛ سرمایه‌های ماندگار ملت ایران
بارش برف و باران در محورهای فارس / هشدار راهداری به رانندگان
هیچ تهدید امنیتی در فرودگاه شیراز گزارش نشده است
تعامل سازنده پلیس فرودگاه‌ها ضامن امنیت و آرامش سفر‌های داخلی و خارجی است
زنجیره وحدت در تجمع ۹ دی در استان فارس + فیلم و تصاویر
۹ دی روز تجلی غیرت دینی و بصیرت انقلابی ملت ایران است