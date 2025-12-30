طوفان تندری بامداد امروز با ثبت سرعت باد ۹۷ کیلومتر بر ساعت، شهرستان بندری چابهار را درنوردید.

باشگاه خبرنگاران جوان _ محسن حیدری، مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان با اعلام این خبر گفت: بامداد امروز، مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۹، بیشینه سرعت وزش باد در ایستگاه هواشناسی شهرستان چابهار به ۹۷ کیلومتر بر ساعت رسید که نشاندهنده وقوع یک طوفان تندری شدید در این منطقه است. وی افزود: بیشترین سرعت ثبتشده وزش باد در این شهرستان به فروردینماه سال ۱۳۹۸ بازمیگردد.
حیدری با تشریح علت این رخداد جوی اظهار کرد: این تندباد حاصل فعالیت شدید همرفتی و وقوع طوفان تندری بوده که در اثر انرژی بالای همرفتی سامانه و تأثیر امواج جوی کمدامنه شکل گرفته است. این شرایط ناپایدار موجب وقوع رگبار باران، رعدوبرق شدید، تندبادهای لحظهای و در برخی نقاط همراه با بارش تگرگ شد که میتواند مخاطرات جوی خطرناکی به همراه داشته باشد. به گفته وی، در پی فعالیت این سامانه، میزان بارش ثبتشده در شهر بندری چابهار به ۳۳، کنارک ۲۹.۵، زرآباد ۳۲ و بریس ۲۳ میلیمتر رسید.
مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان ادامه داد: بامداد امروز در شهرستان زاهدان سرعت وزش باد به ۶۸ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی در این شهر تا ۳ کیلومتر کاهش یافت. همچنین در بخش نصرتآباد شهرستان زاهدان، بیشینه سرعت باد ۸۶ کیلومتر بر ساعت ثبت شد. در همین مدت، شهرستان زابل با سرعت باد ۶۱ کیلومتر بر ساعت و شهرستان خاش با ۷۹ کیلومتر بر ساعت تحت تأثیر این طوفان قرار گرفتند.
وی افزود: تا اواخر وقت روز چهارشنبه، در زاهدان و نواحی مرکزی و جنوبی استان وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه با گردوخاک پیشبینی میشود. همچنین امروز در برخی نقاط استان شرایط برای افزایش ابر، رگبار باران و رعدوبرق مهیا است. از امشب نیز کاهش محسوس دما در نیمه شمالی استان رخ خواهد داد.
حیدری در پایان با تأکید بر لزوم توجه به هشدارهای هواشناسی، از شهروندان خواست در زمان وقوع ناپایداریهای جوی، بهویژه وزش بادهای شدید و طوفانهای تندری، از ترددهای غیرضروری خودداری کرده و نکات ایمنی را بهطور جدی رعایت کنند.
منبع هواشناسی سیستان وبلوچستان