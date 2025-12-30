باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - صبح امروز سهشنبه، خیابان ۹ دی شیراز شاهد اجتماع پرشماری از اقشار مختلف مردم بود. این گردهمایی در روزی با عنوان «بصیرت و میثاق امت با ولایت» برگزار شد. مردم با وجود دشواریهای معیشتی، بر وحدت ملی و هوشیاری در برابر دشمنان تأکید کردند.
شرکتکنندگان با شعارهایی یکپارچه، حمایت از نظام و انزجار از استکبار جهانی را فریاد زدند. حضور پررنگ اقشار مختلف مردم از جمله جوانان در کنار سالمندان و جانبازان، تداوم راه انقلاب را نشان میداد. این حرکت باشکوه، که در سراسر استان فارس نیز برگزار شد، پاسخی قوی به پیشبینیهای نادرست درباره کاهش استقبال از چنین اجتماعاتی بود.
مردم در این گردهمایی با حضور چشمگیر خود نشان دادند که به آرمانهای انقلاب اسلامی و ولایتفقیه پایبند هستند و بر ضرورت آگاهی و هوشیاری در برابر فتنهها تأکید کردند.
حجتالاسلام سیدرضا تقوی، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور و نماینده پیشین مجلس، سخنران این تجمع مردمی است.
طاهری دبیر جامعه روحانیت شیراز در آیین گرامیداشت حماسه ۹ دی، این روز را نماد پیوند ناگسستنی مردم با ولایت خواند و تأکید کرد: ملت ایران در نهم دی ماه، با حضور آگاهانهٔ خود بر فتنههای دشمن خط بطلان کشید و وفاداری بیقیدوشرط خود به آرمانهای انقلاب را به نمایش گذاشت.
او با اشاره به نقش تعیینکنندهٔ بصیرت مردمی، افزود: حضور گسترده و هوشیارانهٔ مردم در آن مقطع حساس، نقشههای دشمنان نظام را خنثی کرد و ثابت کرد که ایمان و پیروی از ولایت، سد محکمی در برابر هرگونه آشوب است.
طاهری بر ضرورت انتقال درسهای فتنهٔ ۸۸ به نسل جوان تأکید کرد و یادآور شد: آرامش و امنیت کنونی، محصول ایستادگی دیروز است. نهم دی تنها یک روز تاریخی نیست، بلکه جریانی زنده و آموزنده برای همهٔ اعصار است.
او نقش روحانیت در روشنگری و صیانت از انقلاب را برجسته دانست و گفت: جامعهٔ روحانیت همواره در خط مقدم دفاع از ارزشهای اسلامی و مردمی ایستاده و در مقابله با فتنهها، با بیانیهها و روشنگریهای بهموقع، توطئهها را بیاثر کرده است.
دبیر جامعه روحانیت شیراز هشدار داد: دشمنان همچنان به توطئههای خود ادامه میدهند و ملت باید با همان روحیهٔ انقلابی و هوشیاری نهم دی، در صحنه باقی بماند و نگذارد فتنههای جدید، چهرهٔ درخشان انقلاب را مخدوش کند.